Aumentan los casos de Covid en Santa Fe y el país: la secretaria de Salud insta a vacunarse

Desde diciembre, los casos de Covid han ido en aumento tanto en Santa Fe como en el resto del país. Desde el Ministerio de Salud insisten en actualizar el refuerzo de la vacuna, sobre todo para los grupos poblacionales que van desde los mayores de 50 años, con enfermedades graves o mujeres embarazadas.

Al aire de Cadena Oh!, la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, habló sobre la enfermedad. “Nosotros venimos monitoreando la situación de Covid. Y recordar que el Covid, inicialmente, fue un virus pandémico donde la población no tenía ningún tipo de respuesta y, por lo tanto, la vacuna resultó una solución, más el autocuidado. Esto después, en la medida que la población se fue vacunando y que el virus fue cambiando o mutando, la peligrosidad inicial vinculada a internaciones, en terapias intensivas y con mortalidad cambió. Por lo tanto, hubo una falsa percepción de la sociedad de que el virus había desaparecido y no había más medidas por tomar. Nosotros veníamos insistiendo desde el Ministerio de Salud en que la vacunación, y especialmente determinadas personas, debían renovar con periodicidad su refuerzo”.

Y añadió: “Desde diciembre lo que estamos viendo en el país y también en la provincia de Santa Fe es un incremento de los casos. Este incremento de los casos significa que vos te vas encontrando con gente que te va diciendo 'mi mamá, mi tío, un compañero de trabajo, está con Covid’ con una sintomatología leve que está afectando a las vías áreas superiores”.

Sin embargo, para la secretaria de Salud “no está repercutiendo esta cantidad de casos que se han incrementado con una repercusión en internación o en ocupación de cama crítica”.

Refuerzo de vacunas

“Pero si nos parece interesante que uno se agende en estas circunstancias, que es lo que la población tiene que hacer y saber: el primer punto es que no a todos les va a ir bien con la infección de Covid, pero especialmente hay algunos grupos poblacionales que por su edad, por sus condiciones previas de salud o por sus circunstancias fisiológicas tienen más riesgos de tener complicaciones. Sobre ese grupo es que nosotros tenemos la obligación de insistir en buscarlos y ofrecerles que refuercen la vacuna de Covid. Estamos hablando de 50, pero especialmente, mayores de 70 años, personas que tengan problemas serios de salud, personas embarazadas en este momento”.

“El perfil de personas que nosotros vemos, incluso nosotros tenemos un fallecido en Santa Fe, sigue siendo el mismo, son personas que tienen problemas graves de salud y que cuando uno revisa su calendario vacunal no había recibido en los últimos 6 meses un refuerzo de la vacuna”.

En este momento, la formulación que estamos usando es de dos laboratorios que son Moderna, que es un laboratorio estadounidense, y Pfizer, que también es estadounidense. No estamos haciendo refuerzos con la vacuna china, ni con la rusa, ni con la vacuna AstraZeneca. Las vacunas recomendadas para refuerzos son las de tecnología ARN mensajero. Luego de esa vacuna, tenemos monovalentes que están elaboradas a partir del virus original y luego surgieron las variantes.

Escucha la nota completa acá.