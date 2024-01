Reconquista: aseguran que los anuncios de Milei pararon la obra pública

Ricardo "Pato" Benitez, secretario general de la UOCRA –Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina-, se refirió a sus sensaciones previo al paro general de mañana miércoles 24 de enero.

Benitez resaltó la importancia que tiene este diciendo que "Para nosotros es una necesidad y una obligación muy grande. Es de público conocimiento que las obras públicas se pararon totalmente. Los primeros anuncios que hizo nuestro presidente fue parar las obras, es algo increíble.

Hay compañeros del ámbito de la construcción que están totalmente paralizados. Ya no veníamos bien con el gobierno anterior, y ahora estamos peor, totalmente paralizados.

Por eso es que estamos muy desesperados. No veo futuro. La gente tiene familia e hijos, y por eso no podemos esperar a ver si tenemos trabajos u obras, ya que en este momento estamos totalmente paralizados", expresó el sindicalista..

Respecto a las acciones a realizar en nuestra ciudad de Reconquista durante la jornada de este miércoles 24 de enero, confirmó que las mismas iniciarán con una conferencia de prensa, la cual se realizará en la sede de Amsafe (Ludueña 981) desde las 09:00 horas.