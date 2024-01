Detuvieron a otros dos sospechosos por el crimen de Umma: ya son cuatro los apresados

Los dos sospechosos que eran buscado por el crimen de Umma Aguilera, la hija de 9 años de un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asesinada de un balazo durante un asalto en Lomas de Zamora, fueron detenidos esta tarde en Marcos Paz, por lo que ya son cuatro los apresados por el caso, informaron fuentes policiales y oficiales.

La propia ministra confirmó a través de su cuenta en la red social X la captura de los acusados Miguel Pastor Romero Molinas, alias "Patoto"; y Guillermo Romero Molinas, apodado "Paraguayo".

La detención de "Pelusa"

Un joven de 20 años acusado de haber participado en el crimen de Umma Aguilera, la niña de 9 años hija de un custodio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich asesinada el lunes pasado durante un asalto en el partido de Lomas de Zamora, fue detenido este jueves en la ciudad bonaerense de San Pedro, en una habitación que había alquilado con su novia y un amigo para mantenerse oculto, informaron fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Axel Emiliano Rojas (20), alias "Pelusa", quien se convirtió en el segundo detenido por el homicidio de la niña, ya que, según los pesquisas, posee similitudes físicas con uno de los asesinos que fue captado por las cámaras de seguridad de la localidad de Villa Centenario la mañana del pasado lunes, cuando interceptaron al padre de Umma para robarle y terminaron disparando contra el auto en el que iba con su hija, quien resultó baleada en la nuca.

Aún resta localizar a otros dos copartícipes del hecho, uno de los cuales ya está identificado a partir de una huella digital encontrada en el auto que abandonó la banda tras el crimen, y otro del que los pesquisas conocen sus apodos, añadieron las fuentes.

El arresto de "Pelusa" fue dado a conocer en la mañana del jueves por la ministra Bullrich, quien en su cuenta de la red social X escribió: "La Policía Federal Argentina ya detuvo a otros de los asesinos de Umma. Le dijimos que la iban a pagar uno por uno. Axel Emiliano Rojas criminal de niños. No hay consuelo, al menos habrá justicia. Trabajamos junto a la Provincia para buscar los que falta. El que las hace, las paga".

Rojas fue localizado a las 5.10 en una precaria casa situada en la calle Almafuerte al 3385, de San Pedro, a unos 200 kilómetros del lugar del crimen, por efectivos de Robo Organizado de la División Homicidios de la PFA y de la policía bonaerense, que viajaron hasta esa ciudad tras sus pasos, detallaron a Télam los voceros policiales consultados.

Un pesquisa vinculado al operativo contó a esta agencia que lograron llegar al joven en base a informaciones basadas en cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y llamadas al 911, en una de las cuales se alertó que Rojas había huido en un Peugeot 307 gris.

Con dicho vehículo, el prófugo había escapado de su domicilio particular ubicado en el barrio denominado "La Cava" del partido bonaerense de Lomas de Zamora, en dirección a San Pedro, realizando diversas maniobras para evitar ser captado por los dispositivos del anillo digital y lectores de patentes de los municipios respectivos.

Esa información sobre el paradero de "Pelusa" coincidía con la ubicación detectada del Gmail de su novia, lo que llevó a que tanto efectivos de la policía bonaerense como de la PFA centraran la búsqueda en esa ciudad hasta localizarlo en una precaria casa, donde había alquilado una habitación con baño compartido.

El dueño de esa vivienda, quien se identificó como Iván, contó a la prensa que quien se contactó con él por la red social Faceboook para alquilar la habitación -por la que cobra 50 mil pesos mensuales- fue un amigo del ahora detenido.

"Yo no sabía que esta gente andaba disparando. Vino este muchacho (por Rojas), se quedó arriba del auto, y bajó la novia y otro flaco alto, me pagaron por un mes, acá arreglaron", relató el testigo, quien recordó que "Pelusa" entró a la casa "con la cabeza gacha y con una gorrita".

"Me llamó la atención él porque se escondía continuamente, la que participaba en todo era la chica, iba y venía a comprar", describió.

"Nunca me imaginé que este tipo venía escapando de la policía, que había hecho semejante crimen, semejante cosa. Yo me entero y me da impotencia, porque uno es padre, pero uno alquila, yo vivo de esto, los alquileres, uno alquila de buena fe y hoy en día sirve de experiencia también para recapacitar un poco y ver a quién le alquilo", concluyó Iván.

Durante el operativo de arresto del acusado, la policía secuestró el Peugeot 307 gris en el que se movilizaba, que había sido abandonado en una estación de servicio cercana y que llevaba en la luneta trasera la inscripción "capacidad máxima, cuatro bandidos".

Antes, en un procedimiento en su casa, los investigadores habían encontrado unas zapatillas blancas idénticas a las que llevaba puestas uno de los asesinos de Umma que quedó filmado, informó Télam.