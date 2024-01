Los dos futbolistas que recuperaría Demichelis para enfrentar a Barracas Central

Se trata de Agustín Palavecino y Milton Casco, quienes terminaron de suplentes durante los últimos encuentros del año pasado. Por el lado del mediocampista, la situación es optimista por las pocas opciones que le quedaron al DT en el mediocampo tras las lesiones que sufrieron Gonzalo Pity Martínez, Manuel Lanzini y Matías Kranevitter, y la partida de Claudio Echeverri a la Selección Argentina Sub-23. El ex-Platense había tenido un inconveniente físico que lo marginó de la primera fecha sobre la hora, pero se entrenó con intensidad a principios de la semana y no se descarta su presencia en la nómina de convocados, que saldría en la tarde del martes.

Por su parte, el marcador de punta había sido operado a fines del 2023 de un problema en los meniscos de la rodilla derecha y estuvo toda la pretemporada de Estados Unidos a pleno con su recuperación. Al igual que Palavecino, el otrora jugador de Newell´s se entrenó a la par de sus compañeros y también podría ser una opción viable para Demichelis.

En cuanto al once que saltaría a la cancha del Granate, no se esperan demasiadas modificaciones. El último partido River lo afrontó con 20 jugadores, de los cuales seis eran juveniles que no habían hecho su debut oficial en la Primera del club -Franco Mastantuono, Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Daniel Zabala, Tobías Leiva y Jonas Luna- por lo que las alternativas que baraja para este miércoles tampoco crecieron mucho más-

Probable formación frente al Guapo