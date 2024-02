Los detalles de la mega boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: cómo y cuándo será

Catherine Fulop habló con Socios del Espectáculo y dio detalles de la mega boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Argentina.

“Estoy re contenta pero no puedo decir nada, me tienen atada. Va a ser el 20 de julio, el día del amigo, en Buenos Aires”, adelantó la actriz súper emocionada.

Entonces, sumó: “Lo organiza Claudia Villafañe y como Ori no se puede hacer el vestido acá, escogió a Dolce & Gabbana como diseñador, va a tener cambios”.

“El novio también tiene sus cambios, va a ser una boda muy clásica. Seguramente no se va a poder usar celular para que no se molesten a los famosos”, cerró.

Catherine Fulop confesó en una entrevista con el programa de eltrece por qué no se esperaba el casamiento de Oriana Sabatini con Paulo Dybala.

“Yo le había dado de baja porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? yo no voy a casar nunca’”, reveló la actriz sobre la conversación que tenían su hija y el futbolista.

Luego, contó qué le contestaba Oriana: “Y ella le decía ‘bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos’”.

Fuente: Ciudad Magazine