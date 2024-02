Facebook cumple 20 años

Fundado hace 20 años como un simple espacio virtual para compartir con amigos, Facebook se convirtió en un gigante curtido por mil batallas que, pese a pensarse que es solo para padres y "boomers", sigue creciendo y creciendo.

Lanzado como thefacebook.com por Mark Zuckerberg y tres amigos el 4 de febrero de 2004, el portal solo estaba disponible para estudiantes del Harvard College. Se abrió al público en general en 2006.

1. El inicio de Facebook

"Nunca olvidaré el día en que corrí al laboratorio Mac de mi secundaria y me suscribí a Facebook", contó a la AFP Jasmine Enberg, analista de Insider Intelligence.

"Sentías al mismo tiempo que eras parte de esta pequeña y exclusiva comunidad donde no estaban tus padres, abuelos y profesores (...), pero también parte de algo mucho más grande", rememora. Facebook se convirtió en un lugar para conectar con casi todo el mundo, en todas partes. En 2023, reportó ser usado por más de 3.000 millones de personas mensualmente, un crecimiento de 3% con respecto al año anterior.

"Cuando se lanzó, Facebook fue revolucionario", dijo Enberg. "Es difícil exagerar el impacto que ha tenido en moldear todo, desde la cultura pop hasta cómo nos comportamos en Internet".

2. Los tiempos difíciles de los primeros años de Facebook

Casi de manera inmediata, cuando Facebook fue creado se vio envuelta de problemas legales. Este dato curioso de Facebook se centra en la demanda por parte de sus propios compañeros de Harvard. Entre los cuales figuraban Divya Narendra, Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss, quienes decían que Mark les robó la idea.

Esta lucha en los tribunales duró un aproximado de cuatro largos años. Los que terminaron en un pago a Divya Narendra y a sus hermanos Winklevoss un total de 65 millones de dólares. Además de ello, también tuvo que otorgarles acciones de Facebook como parte del acuerdo.

3. Facebook es la tercera aplicación más popular en el mundo

Las únicas que lo sobrepasan son las otras famosas compañías de Google y YouTube. Por lo que, este dato curioso de Facebook nos dice que quedó en el tercer lugar. Según los informes y estadísticas de medición que se hacen todos los años en el tráfico web.

Facebook se ganó una reputación de comprar o copiar a sus potenciales rivales. Ahora, impulsa una "familia" de plataformas que incluyen Instagram y WhatsApp.

4. Los usuarios en Facebook subieron un total de 250 mil millones de fotos

Este asombroso dato de Facebook, nos dice que las sumas de todas las fotos subidas en su app, suman un total de 250 mil millones. Lo que significa que cerca de 350 millones de fotos se cargan en un solo día en esta plataforma.

5. Es la app más instalada en el mundo

Facebook es reconocida como la aplicación más instalada en los celulares. Es más, las personas que lo tienen en sus celulares, la visitan alrededor de unas 14 veces al día.

6. El botón ‘me gusta’ fue usado 1.15 trillones de veces

Quién no dio un me gusta alguna vez en algún post de Facebook. En realidad, es uno de los botones más usados dentro de la red social y este dato curioso de Facebook lo confirma. Pues en total, 1.15 trillones de veces es la cantidad aproximada que se dio clic en el botón de me gusta. Un número bastante impresionante.

7. Facebook está prohibido en China

Si vas a China, te será muy difícil utilizar a la famosa red social. Esto se debe a que el gobierno chino utiliza un potente cortafuego que bloquea webs que no se alineen a su partido. Dentro de los cuales incluye las aristas de sus valores sociales y regulaciones de filtrado de contenido. Por ello, dentro de las aplicaciones más populares que no pueden usarse con facilidad, están Facebook, YouTube y Google.

8. Zuckerberg prefiere invertir en usuarios para la plataforma azul

Zuckerberg, todavía al frente de la compañía, se apegó a la estrategia de invertir en grande en ganar usuarios antes de integrar métodos para generar ganancias, como la publicidad dirigida.

"Sigue siendo irresistible para los anunciantes, gracias a su alcance y rendimiento", apuntó Enberg. Junto con Google, Facebook se convirtió en un gigante de la publicidad en Internet, con ganancias que alcanzaron los 23.000 millones de dólares en 2022, un año considerado malo para la compañía con sede en Silicon Valley.

La plataforma es "parte del panorama digital" en particular para los "millennials" nacidos en las décadas de 1980 y 1990, según la analista. Facebook estuvo en boga con el añadido de "grupos", que permite formar comunidades con base en intereses comunes, y ganó popularidad con las funciones de Marketplace para comprar o vender productos.

9. Facebook perdió 40 millones de euros tras el escándalo más grande desde sus inicios

Lamentablemente, estos últimos años Facebook destacó por sus escándalos que por otras cosas. En el 2018, se desató toda una polémica luego de revelarse que se vendieron más de 87 millones de datos de usuarios ilegalmente a Cambridge Analytica. Los que fueron vendidos por el mismo Facebook, haciéndolo comparecer ante el mismo Senado de los EE.UU. En los que perdió más de 40 millones de euros.

El modelo de negocio de usar información personal para ofrecer más contenido que capte la atención de los usuarios, así como publicidad dirigida, lo llevó a Facebook por demandas y multas. Desde acusaciones de que Rusia usó la plataforma para tratar de influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, hasta señalamientos en 2021 de que los directivos anteponían las ganancias al bienestar de los usuarios, lo han puesto en el ojo del huracán.

10. Facebook empezó a implementar la inteligencia artificial

Pese a ello, Facebook sigue creciendo, lo que le permitió invertir en innovaciones como la inteligencia artificial y la realidad virtual. Con el argumento de que Zuckerberg soñaba con un mundo virtual e inmersivo al que llamaría "metaverso", Facebook cambió el nombre de su casa matriz a "Meta" a finales de 2021.

