Tras la dura derrota en Córdoba, Russo piensa en cambios para recibir a Independiente Rivadavia

La dura caída de Rosario Central en Córdoba frente a Talleres obliga a Miguel Ángel Russo a pensar en modificaciones. El próximo encuentro será frente a Independiente Rivadavia de Mendoza el jueves a las 19:30hs en el estadio Único de San Nicolás.

De cara a ese cotejo, el técnico debe cambiar varias piezas para elevar el nivel de su equipo. Sobre todo en el costado defensivo, en el cual la línea de 3 no surtió efectos y el equipo sufrió los embates del contrario.

Está claro que se notó la ausencia de Carlos Quintana, quien se convirtió en una muralla junto con Facundo Mallo. Probablemente, el entrenador regrese a la línea de cuatro con el Pelado y el uruguayo como zagueros, mientras que Agustín Sandez puede ir por la izquierda y queda por definir el sector derecho de la defensa tras el anuncio de la llegada de Emanuel Coronel.

Por otro lado, Jaminton Campaz podría regresar a la titularidad, puesto que, sin dudas, mejoraría la producción ofensiva y, al mismo tiempo, ayudaría a que Ignacio Malcorra vuelva a su nivel habitual. También, Russo podría darle la posibilidad a Mauricio Martínez para que juegue desde el arranque.

Queda claro, entonces, que, si bien no hubo entrenamientos formales tras la goleada sufrida ante la T, el técnico realizaría varios retoques en el once titular. El objetivo será que el Canalla retorne al triunfo lo antes posible para no perderle pisada al campeonato rápidamente.