Las críticas contra Taylor Swift por ignorar a Celine Dion tras ganar el Grammy

Taylor Swift hizo historia al ganar el Premio Grammy al Álbum del Año 2024 por "Midnights", pero los espectadores rápidamente cuestionaron la forma en la que ignoró a Céline Dion en el proceso. La legendaria artista se presentó en la 66º entrega de los premios, en medio de la lucha por su salud, para entregar la codiciada estatuilla.

Inundada por la emoción, Taylor, de 34 años, subió al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles con su equipo -incluido el productor Jack Antonoff- para aceptar su premio y cuando Céline Dion le entregó el gramófono, Taylor ni siquiera hizo contacto visual y miró hacia atrás para compartir su alegría con su gente.

La crítica no tardó en pronunciarse al respecto. "Vaya. Un gran paso en falso", escribió un comentarista, mientras que otro añadió: "No le diste las gracias en el escenario. GROSERO".

the legendary CELINE DION making her first appearance in years amidst her health battle just to be paid dust by taylor swift pic.twitter.com/jN6PJPZOWo

— dani (@dontdoitdani) February 5, 2024