Tercera jornada consecutiva sin colectivos en Santa Fe

Los choferes santafesinos alertaron que aún no han cobrado el 60% del salario adeudado y afirmaron que se mantendrá la medida de fuerza por todo lo que resta del fin de semana largo si el dinero no aparece. En caso de que no se abone dicha parte de los sueldos, Santa Fe seguirá sin servicio de colectivos urbanos este viernes, cumpliendo 72 horas de paro que no sucedían en la ciudad desde mayo de 2022.

En este marco, el Gobierno nacional anunció la eliminación del fondo compensador que garantizaba subsidios para el sistema en el interior del país.

El impacto de esta medida se hizo sentir de inmediato exacerbando las tensiones. Gerardo Ingaramo, empresario y miembro de Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) no tardó en pronunciarse al respecto. En una entrevista con Sol Play 91.5, expresó con franqueza: "Hemos estado advirtiendo sobre esto durante más de 20 días, tanto a nivel provincial como municipal. Sabemos que los intendentes participaron en una reunión con funcionarios nacionales donde se les informó sobre la eliminación de los subsidios, por lo que no nos toma por sorpresa".

En cuanto a su función Ingaramo aclaró: "Como prestador privado de un servicio público, es responsabilidad del intendente en el caso del transporte urbano y del gobernador en el caso del transporte interurbano resolver los desafíos actuales. El comunicado oficial refleja una reducción de los subsidios nacionales en el Amba, un aumento en las tarifas y la reducción de aproximadamente 2.000 colectivos en reconocimiento, debido a la disminución de los kilómetros recorridos. Lo único que se mantendrá son los beneficios sociales para los usuarios a través del sistema Sube, pero son los Estados provinciales quienes deben hacerse cargo del servicio según lo establecido en el pacto fiscal. Si no aportan fondos, tendrán que aumentar las tarifas del servicio. Como empresario, me encuentro en una situación crítica: no puedo cubrir los salarios ni pagar el combustible".