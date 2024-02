Aumentó un 25 por ciento la cantidad de inmuebles para alquilar

Desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe se explicó algunos de las consecuencias que tuvo la desregulación de la Ley de Alquileres que tantos problemas trajo después de ser sancionada en 2021. Una de las más importantes es que hay mayor disponibilidad de inmuebles para alquilar.

"Si, es un dato real desde la desregulación de la Ley. Se incorporaron una cantidad de inmuebles que antes estaban fuera del mercado por diferentes motivos. Uno porque la ley no estaba seduciendo a los propietarios a tener el inmueble en alquiler con incrementos anuales o semestrales; algunos los pasaron a venta. Ahora están en alquileres con ajustes más acordes a la realidad económica", comentó Walter Govone, presidente de la entidad.

Respecto a los costos, el entrevistado afirmó que "El mercado sigue activo, la oferta se incrementó. Quien necesita alquilar hay más opciones y esto ayuda a regular el mercado. No es algo que va a suceder rápido ni en el corto plazo, pero se incorporaron entre un 25 y un 30 por ciento más de propiedades".

"Los precios, si bien estamos en una economía inflacionaria, están regulándose porque no es lo mismo que haya un departamento en alquiler que haya 10. Respecto a los valores de los alquileres, es una variable más de la economía, todo está subiendo. Es uno de los elementos que menos subió, aunque es cierto que es un elemento importante en la vida e impacta de lleno en la familia. Pero en los últimos años el porcentaje destinado al alquileres es del 35 por ciento de los ingresos de una familia, el problema es que el resto ya no alcanza para cubrir otras necesidades", detalló al aire en Cadena OH!

Contratos

En relación a cómo se establecen los acuerdos, Govone informó que, si bien los contratos están desregulados y cada uno puede negociar con la otra parte, desde la Cámara tratan de acordar contratos de 24 meses con ajustes cuatrimestrales con el índice del ICL. Eso no significa que haya contratos que se hagan por menor tiempo y otros ajustes.

"Nosotros aconsejamos a los propietarios que tenemos que tener en cuenta la realidad del mercado, cómo se acomodan los salarios de las principales paritarias y que después sea difícil sostenerlo en el tiempo".

"Generalmente en Rosario y Santa Fe las inmobiliarias tenemos la metodología de garantizar el pago del alquiler, pague o no el que alquile. Teniendo en cuenta esta modalidad del propietario se solicita una persona que demuestre ingreso acorde al alquiler y garantías propietarias o con recibos de sueldos. Eso está atado al monto del alquiler".

Alquileres a extranjeros

"Es parte de una realidad, estamos en contactos con las cámaras del país. Es cierto que vienen extranjeros a alquilar inmuebles pero el porcentaje no es significativo en relación a la oferta o la cantidad de propiedades a alquilar. En general son estudiantes, algunos trabajadores o investigadores", respondió ante la inquietud de los alquileres en otras monedas.

"Esto sucedió siempre, la oferta académica de Santa Fe y Rosario genera esto. Estamos muy baratos para el mundo, pero no impacta en la restricción de oferta".

Escuchar también audio completo: