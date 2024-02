El Kily se mostró frustrado tras la derrota con Newell's: "Estoy recontra caliente con el partido que hicimos"

Este viernes, Unión perdió 3-1 frente a Newell's en el estadio 15 de abril por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Luego del partido, Cristian González brindó la habitual conferencia de prensa y se mostró preocupado por el rendimiento del equipo.

"Estoy recontra caliente con el partido que hicimos. No jugamos como planificamos e hicimos todo mal. Salió todo lo contrario a lo que planeamos y cometimos errores claves" expresó con sinceridad el entrenador.

"No fuimos claros. Fue un partido en el que no hicimos nada bien y no estuvimos finos en ningún momento. Tuvimos desajustes. Llegamos tarde a todas las pelotas y no lo solucionamos" señaló.

Respecto a la merma en la intensidad habitual del equipo, el técnico Tatengue aclaró: "No entramos bien físicamente. Eso se debe a la seguidilla de partidos. Además, ellos nos hicieron goles en momentos claves que nos impidió levantarnos".

En cuanto al error de Nicolás Campisi que derivó en el segundo de la Lepra, el Kily se apiadó del arquero y declaró: "Depende de cada uno de cómo lo asume. De todo se aprende y no se puede caer por este error".

"Ahora esperamos mejorar. No éramos los mejores después de ganarle a Racing como visitante y ahora no somos los peores" manifestó González al cerrar la conferencia, pensando en el próximo partido de Unión que será el martes ante Godoy Cruz.