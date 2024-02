Larriera: "A la gente de Newell's le diría que no se ilusione, pero sí que se atreva a soñar"

Newell's derrotó a Unión por 3-1 con un gran nivel y sumó su cuarta victoria de forma consecutiva para treparse a la punta de la Zona B de la Copa de la Liga. A pesar del enorme triunfo, Mauricio Larriera puso paños fríos en la conferencia de prensa.

"A la gente de Newell's le diría que no se ilusione. Esto lleva tiempo. Sí le digo que se atreva a soñar" expresó el técnico uruguayo al abrir la conferencia de prensa.

"Es doblemente meritorio lo que logramos. Defendimos y atacamos muy bien. Apelamos a la inteligencia de estos muchachos" destacó.

Sobre la salida prematura de Éver Banega, Larriera aclaró que no fue nada: "Me da temor que venga jugando todos los partidos. No hubo nada de importancia. Me representa mucho como jugador y es importante tanto dentro como fuera de la cancha".

Por último, admitió que el amistoso contra Inter Miami no reviste gran importancia para los objetivos leprosos: "Ese es más a nivel institucional, una fiesta. Nuestro verdadero foco está en el campeonato".

"No hay ningún tipo de disyuntiva. El partido con Inter Miami lo utilizaremos para recuperarnos para el duelo con Estudiantes. Jugarán aquellos que no tenga tantos minutos" aclaró.