Robaron nuevamente la planta transmisora de Cadena OH! de Santo Tomé

La planta transmisora de Cadena OH! ubicada en la ciudad de Santo Tomé fue víctima de un nuevo hecho delictivo este domingo en horas de la siesta. Se trata de la quinta vez en poco tiempo que ladrones ingresan al lugar.

Como en oportunidades anteriores, malvivientes rompieron el cerco perimetral que protege la planta e ingresaron intempestivamente. La alarma no fue mella para que declinaran su accionar, ya que en cuestión de segundos cortaron el circuito eléctrico y terminaron por desactivarla.

Del interior, los ladrones no solo se llevaron gran parte del cableado, sino que provocaron un cortocircuito dentro de la planta que terminó por dañar uno de los equipos transmisores de origen italiano. Este hecho dejó sin posibilidad de transmisión la señal con el estudio de Santa Fe, por lo que la radio estará fuera del aire en la capital provincial unas 48 a 72 horas. En el interior de la provincia, la transmisión habitual de Cadena OH! no se verá alterada.

Lo sorprendente del hecho es la tranquilidad con que los ladrones actuaron en plena siesta, sin ninguna presencia policial a pesar que los vecinos han dado cuenta de innumerables robos y que en la misma zona funciona una bomba cloacal de la municipalidad, que meses atrás sufrió un robo similar, cuando delincuentes se llevaron el cableado. Pese a los reiterados hechos, ni las fuerzas de seguridad ni la municipalidad de Santo Tomé han realizado acciones para evitar que continúen los saqueos.

Se trata de la quinta vez que la planta ubicada en calle República de Chile y Centenario es botín de los ladrones. Veces anteriores, los malvivientes no solo se hicieron de los cables del lugar para vender el cobre en el mercado negro, sino que se llevaron equipos y hasta pretendieron apoderarse de los aires acondicionados. Esta vez, al robo, debe sumarse el grave daño que se causó en uno de los equipos madres que permite que la señal de la radio continúe al aire.