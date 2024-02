Mal comienzo: usuarios de Apple ya devuelven los recién salidos Vision Pro

El 2 de febrero pasado, las redes se revolucionaron con el nuevo lanzamiento de Apple, las Vision Pro. La computadora espacial que los usuarios llevan en su cabeza y cuesta 3500 dólares ya tuvo a sus primeros arrepentidos: dentro de los 14 días posteriores a la compra, se pueden devolver.

Una de las principales razones es la comodidad. Usuarios han dicho en las redes sociales que los auriculares les provocan dolores de cabeza y mareos. Otra de las quejas es sobre el peso del dispositivo y el hecho de que la mayor parte tiene carga frontal. De acuerdo al gerente de producto del portal The Verge, la utilización del flamante dispositivo le causó la rotura de un vaso sanguíneo en el ojo.

Ortolani, declaró a su propio medio: “A pesar de ser tan mágico de usar como esperaba, era simplemente demasiado incómodo de usar incluso por períodos cortos de tiempo debido al peso y al diseño de las correas. Quería usarlo, pero tenía miedo de ponérmelo”, dice Ortolani, quien también publicó sobre cómo devolver el dispositivo.

“Es demasiado caro y difícil de manejar siquiera para intentar acostumbrarme a los constantes dolores de cabeza y fatiga visual que estaba experimentando. Volveré para el próximo”.

Las problemáticas del Vision Pro a escala masiva

La realidad es que esta situación no sorprende, ya que cada cuerpo humano es único, lo cual es un problema en la escala de producción de dispositivos portátiles para el mercado masivo. La comodidad es inevitablemente sacrificada y afecta a las personas de manera desproporcionada. Con los relojes inteligentes, existe el problema de la relación tamaño y peso contra la muñeca; en los anillos inteligente, el tamaño de los dedos y los que pueda sufrir hinchazón de los mismos. En el caso de los Vision Pro, tener un puente nasal bajo puede significar que el dispositivo, por ejemplo, se resbale.

Otra queja común es que Vision Pro no ofrece suficiente productividad en relación con el precio. Un usuario escribió en Threads que mirar las pantallas de Figma lo hacía sentir mareado, pero que el dispositivo tampoco era aplicable a su trabajo. Otro ingeniero escribió en la plataforma de redes sociales X que “la experiencia de codificación no logró convencerlo” y los problemas de concentración le causaron dolores de cabeza.

"Si no lo uso para productividad, si no me encanta como entretenimiento y si no hay suficientes juegos para jugar, no puedo justificar conservarlo", escribió un usuario de Reddit.

Fuente: Ambito