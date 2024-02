"Estamos indefensos, porque no tenemos respuesta de nadie" denunció una familia de Santo Tomé

La causa de Laura Bolzoni, una vecina de Santo Tomé, es un caso testigo de la inacción policial y la falta de respuesta del poder Judicial. Según su relato, ella y su familia, sufren desde abril de 2023 el acoso, el hostigamiento y las amenazas de un vecino violento. Afirmó sentirse desamparada e indefensa.

En Sin Mordaza TV, la víctima explicó: “Venimos teniendo un problema desde abril del año pasado, 2023. Este problema empezó cuando mi papá, que en ese momento vivía, estuvo enfermo y cuando falleció surgió un problema con un vecino. Como nos quedamos cuatro mujeres solas, un vecino quiso aprovecharse de la situación”.

Y añadió: "Es un vecino lindante, nosotros hace más de 50 años que vivimos ahí. Este vecino llegó hace ocho o nueve años y ya había tenido un problema con mi papá. En abril de 2023, tuve que poner una denuncia por este problema vecinal que tuvimos, que se convirtió en acoso, una persecución, un hostigamiento. O sea, pasó a ser de un problema de vecinos, a ser una persecución hacia mí como persona y hacia mi familia".

"Entonces puse las denuncias correspondientes en el MPA, en la comisaría fue en un principio, después en el Centro Territorial de Denuncias. A raíz de estas denuncias, este vecino, en el cual su familia se hace partícipe —es el vecino, con su yerno, con su hija, con su mujer— de esta situación violenta, entonces yo empecé a denunciar, y se tomaron como una revancha, como que no les gustaron mis denuncias, y duplicaron el nivel de violencia”.

“Tengo medida de distancia con el aparente dueño de la vivienda y su yerno. No se cumplió en ningún momento, porque pasamos de acoso, de un hostigamiento constante para que no denuncie, a ser amenazas, a tiroteos en el techo con rifle de aire comprimido, insultos misóginos, piedrazos, se elevó el nivel de violencia”.

Fuerza policial

Por otra parte, comentó: "Hemos tenido además del conflicto con esta familia, conflicto con la policía. Porque la policía, según yo entiendo, no hacía las actuaciones que correspondían. A nosotros nos empezó a llamar la atención a los tres meses, no fue inmediato”.

“Llamamos a la policía, en un principio, la verdad, nos empezó a llamar la atención porque a pesar de la medida de distancia, a pesar de todas las medidas que habíamos tomado de protección mía y de mi familia, aumentaba el nivel de violencia. Entonces empezamos a prestar atención, porque no veíamos un resultado en cuanto a las medidas judiciales, ya se había intervenido una fiscal y aun así se aumentaban los niveles de violencia”.

Asimismo, contó una bochornosa historia que pinta la situación. “El policía hizo sus actuaciones, en ese momento, dijo que se había olvidado el cargador como burlándose de que no era tan grave la situación o quizás amenazándome, debido a que en esta comisaría, la 23 de Santo Tomé, no hacían como corresponden los procedimientos que ellos tienen que hacer, yo denuncié a dos o tres agentes”.

En ese mismo sentido, agregó: “Normalmente, lo que ellos hacen es hacerme la entrevista a mí, posteriormente, no entrevistan al denunciado. Eso es lo que nos empezó a pasar. Yo les digo ´¿Por qué no entrevistan al denunciado que me está tirando piedras, me está tiroteando la casa?´ y la verdad que eso nos llevó a denunciar”.

Justicia

“Los fiscales no tienen mucho tiempo, no dan respuesta, no te atienden normalmente. La que estaba llevando dos de las causas era la fiscal Parodi, pero no sabemos en qué estado está. Se hicieron unas audiencias las cuales se querían encaminar en un sentido de que le interesaban al denunciado, al agresor, yo no estaba conforme con cómo se estaba llevando la causa. Entonces lo que hizo la fiscal, por lo que yo entendí, fue unificar las causas y ahí quedó todo”.