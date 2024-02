Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson: “Hay gente que se alegra"

La semana pasada Gerardo Romano reveló en una entrevista con Chiche Gelblung que padece Parkinson, la misma enfermedad que afecta a otros colegas como Javier Lombardo o Michael J. Fox, aunque aclaró que “no pude entregarse ni renunciar”.

En diálogo con El run run del espectáculo, el actor de El marginal contó que sobrelleva la enfermedad hace varios años. “No tengo ninguna particularidad, ningún consejo para darle a nadie más que para los que la padecen. No es grato padecer una enfermedad. Pero bueno, la peleo. No me queda otra”, reconoció.

Tras aclarar que los síntomas no son lo suficientemente fuertes como para modificar su vida cotidiana, Romano señaló que “me habrá modificado psicológicamente la adaptación a esta enfermedad. Haber tomado conciencia de esta situación, nada más (…) y algunas cosas que he incorporado, como por ejemplo la natación”.

Además de lo mencionado, Gerardo Romano reveló que recibe repudiables mensajes en las redes sociales. “Está el doble fenómeno contradictorio de quienes disfrutan mucho de esta situación, de este padecimiento, por cuestiones ideológicas u otro tipo de cuestiones…”, señaló, lo que provocó el repudio de los conductores Lio Pecoraro y Fernando Piaggio.

“No es bueno para quien profesa una cuestión de desprecio, no está bueno para el que lo ejerce, ¿no? Porque a mí no me va a agravar el padecimiento, y además sale lo mejor del ser humano”, señaló, y contó el nombre gesto que tuvo con él una admiradora.

“Una mujer por Instagram me decía (...) ‘Se murió mi mamá, que es la que tenía el Parkinson’, y le quedaron en el placar una droga que tomo hasta fin del 2024, o sea como 10 meses de medicación para un parkinsoniano. Y la mujer que tiene su madre muerta, que dejó esos remedios que no llegó a usar porque la muerte lo interrumpió, goza y disfruta de poder darme ese remedio a mí y regalármelo”, cerró el actor.

Fuente: Ciudad Magazine