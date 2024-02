Juegos cuya popularidad crece en Argentina

El ocio ha ido evolucionando con el paso de los años y las nuevas tecnologías han traído modalidades que eran difíciles de imaginar en el pasado. Solo hace falta echar un vistazo a la oferta que existe hoy en día en materia de plataformas de streaming o al auge de los e-sports, una modalidad derivada de los videojuegos y que transforma este medio en competiciones profesionales a la altura del deporte. No obstante, los juegos de mesa resisten el paso de los años. Además, tanto los que han apostado por abrazar la tradición como los que han decidido aprovechar la tecnología para adaptarse a un mundo cambiante y veloz, destacan como forma de ocio favorita para mucha gente. Veamos, pues, qué juegos triunfan entre los usuarios argentinos.

Monopoly, un clásico que no pasa de moda

Este conocido juego, cuya invención se acredita erróneamente a Charles Darrow, se puede rastrear hasta los años 30 del siglo pasado. Y, a pesar de que ahora nos pueda parecer un título que nos anima a ser todo lo capitalistas y despiadados que podamos, en realidad fue concebido como crítica del comportamiento abusivo de las clases adineradas. Desde hace años, además, podemos encontrar diferentes versiones de este conocido juego en el mercado, incluyendo la versión ambientada en Argentina.

HDP, una alternativa moderna y para adultos

Otro juego que parece funcionar muy bien en la actualidad es HDP. Se trata de un título dirigido a un público adulto y suele ser ideal para fiestas. Se trata, en realidad, de un sencillo juego de cartas cargadas de humor políticamente incorrecto en el que cada jugador debe recoger diez cartas blancas. Uno de los jugadores, además, escogerá una negra y leerá la frase que contiene en voz alta. Dicha carta negra contendrá una frase sin terminar, y los demás jugadores deberán responder entregando una de las cartas blancas, cada una con una posible respuesta. El jugador inicial, pues, debe escoger la que más le guste y leer la oración completa… con resultados hilarantes.

Blackjack, un clásico en los casinos

Si existe un tipo de juego que ha funcionado entre el público argentino a lo largo de los años es, sin duda, el de los juegos de casino. Dentro de esta categoría encontramos numerosas modalidades, como las máquinas tragamonedas, pero también existen numerosos juegos de mesa que los usuarios disfrutan dentro y fuera de estos establecimientos. Así, uno muy apreciado es el blackjack, juego de naipes que destaca por la sencillez de sus reglas y por la velocidad de sus partidas. Si a todo esto le añadimos la existencia del blackjack online y de las modalidades en vivo, resulta fácil entender que su éxito no solo se mantenga, sino que haya crecido a lo largo de los años.

Catán, el juego que está conquistando el mundo

Por último, no podemos hablar de juegos de mesa sin mencionar un género cuyo éxito se extiende cada vez más: los eurogames. Se trata de una modalidad de corte bastante clásico, pero que ofrece juegos de reglas sencillas y que no dependen tanto del azar. Así, uno de los mejores exponentes es Catán. El título pone a diversos jugadores en la tesitura de hacer crecer sus poblaciones construyendo asentamientos y caminos, para lo cual podrán intercambiar recursos. Su propuesta, sencilla y directa, ha sabido conquistar el corazón de muchos argentinos y, por ese motivo, su éxito no deja de crecer día a día.