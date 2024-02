"Hoy las clases comienzan en la calle" es el lema de los docentes tras iniciar un paro por 48 horas en reclamo de mejoras salariales. Los maestros votaron la semana pasada a favor de una huelga para hoy y mañana, postergando así el inicio del ciclo lectivo.

Este lunes, los docentes realizarán una movilización, con inicio en la Plaza del Soldado hasta llegar a Casa de Gobierno, donde expresarán su disconformidad con la propuesto salarial del Gobierno provincial.

Voceros del ministerio de Educación santafesino afirmaron que “por ahora” no se prevén nuevas instancias de diálogo con los sindicatos. "A nivel provincial no hay llamado. Entendemos que mientras haya paro no hay llamado, pero nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar. Hoy las clases comienzan en la calle", afirmó la delegada gremial de AMSAFE, María José Marano.

Al deterioro del bolsillo docente, se le sumó la no renovación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un ingreso adicional que el Estado central adjudicaba a las provincias desde noviembre de 1998 para complementar y sostener los ingresos de los trabajadores de la educación, el cual representa en el bolsillo de los educadores un 10% de los ingresos.

Desde hace más de una década, las clases no comienzan en la provincia según el calendario pactado. Pese a que las señales por parte del gobierno provincial habían sido positivas para con el colectivo de trabajadores de la educación santafesinos, las partes no pudieron llegar a un entendimiento.

"Si siempre hay paro porque no hay un respeto a la autoridad docente. Los papás saben que los maestros en la escuela pública estamos al lado de las familias y nosotros sabemos que el salario es darle autoridad a un maestro. Cuando un Estado no reconoce que un maestro debe cobrar bien para no estar trabajando 10 horas de acá para allá y no dedicarle las horas a sus alumnos en un turno como sería lo ideal, los papás saben esto", aseguró Marano.

Por lo pronto, la próxima semana los docentes extenderían la medida de fuerza por otras 48 horas si la Provincia no mejora la oferta salarial en paritaria.

