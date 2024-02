Prohibición del lenguaje inclusivo: Diputado santafesino escribió en redes sus cargos en femenino

El diputado nacional por el Partido Socialista Esteban Paulón mostró su rechazo a la medida anunciada por el gobierno este martes de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública.

En sus redes sociales cambió su descripción: de diputado pasó a ser diputada y de secretario a secretaria. Además, realizó una publicación para evidenciar el cambio: "Listo, ahí arreglé el perfil", sostuvo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado más temprano que se prohibirá el lenguaje inclusivo y "todo lo referente a la perspectiva de género" en la administración pública nacional. "No se va a poder utilizar la letra "e", ni el arroba, ni la "x". También se va a evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública", dijo Adorni.

Por esto, el diputado santafesino y militante del movimiento LGTB, Esteban Paulón, mostró su descontento en redes cambiando su descripción y haciéndolo notar: "Nunca es “innecesario” usar el femenino. Y para las almas bellas que dicen que no se incluye con el lenguaje sino con políticas profundas, etc.. les recuerdo que ESTE es el gobierno que degradó las políticas de género y las volvió ad-honorem".

Listo, ahí me arreglé el perfil. Nunca es “innecesario” usar el femenino

Y para las almas bellas que dicen que no se incluye con el lenguaje sino con políticas profundas, etc.. les recuerdo que ESTE es el gobierno que degradó las políticas de género y las volvió ”ad-honorem” 🤡 pic.twitter.com/HUviqF2JvE

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 27, 2024