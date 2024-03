Una buena y una mala para Diego Martínez: Lema trabajó a la par pero Equi Fernández sintió una molestia

La práctica matutina de Boca Juniors trabajo buenas y malas noticias para Diego Martínez: Cristian Lema, que había trabajado diferenciado a lo largo de toda la semana por una molestia muscular, realizó el ensayo a la par de sus compañeros y por lo tanto tiene chances concretas de estar el domingo contra Belgrano. Sin embargo, el dolor de cabeza pasó porque Equi Fernández no hizo la práctica de fútbol por una molestia.

¿Jugarán los titulares? En principio esa sería la idea de Diego Martínez, pero por ahora no hay certezas ya que este viernes volvió a mezclar y no paró un once. Al igual que había sucedió en el táctico de ayer, el entrenador no definió el equipo y alternó nombres, por lo que por ahora continúa la incertidumbre en relación a la formación para recibir al Pirata en la Bombonera.

El entrenamiento del sábado, el último antes del duelo válido por la octava fecha de la Copa de la Liga, será el que determinará si tanto Lema como Equi, los dos titulares tocados desde lo físico, podrán estar a disposición del entrenador. En caso de que lleguen en óptimas condiciones, la idea del técnico será repetir repetir a los mismos protagonistas que vienen de empatar con River Plate.