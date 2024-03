Larriera disparó contra los malos arbitrajes que perjudican a Newell's: "Están pasando cosas muy extrañas y es peligroso"

"Hay cosas que no las puedo callar, estoy viendo cosas muy raras. ¿Qué están haciendo en Ezeiza donde trabaja el VAR? Con todo respeto lo digo. No digo esto porque tenga miedo de que me echen, no me gustan las injusticias", descargó el uruguayo en la conferencia de prensa.

"El VAR revisó la jugada cuatro minutos y no lo llamó al árbitro. Qué es lo que hay detrás de esto", cuestionó sobre el primer gol del Cuervo en la que hay una falta sobre Ian Glavinovich.

"No hablen más bien de mí, no tengo pruebas pero están pasando cosas que son muy extrañas y es peligroso", expresó con un marcado enojo.