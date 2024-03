El mensaje de Lanzini a cuatro meses de llegar libre a River: "Feliz de estar en el mejor club del mundo"

La versión en cuestión afirmaba que Lanzini había tomado la determinación de no continuar en el Millonario cuando finalice su vínculo en julio, el mismo que firmó cuando arribó con el pase en su poder a mediados de 2023 desde West Ham de Inglaterra. Lo cierto es que desde su entorno niegan esto y manifiestan que todavía no se sentaron con el club para hablar de su futuro, pero no descartan que tenga chances de seguir.

Por su parte, el enganche de 31 años publicó en su cuenta de Instagram un sugestivo posteo relacionado a su futuro en medio de estos dichos. "Feliz de estar en el mejor club del mundo. Lo mejor está por venir", escribió acompañado de imágenes de su entrenamiento en el River Camp.