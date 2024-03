Juana Viale confirmó su romance con el hijo de su expareja

El amor tomó un lugar central en la vida de Juana Viale quien, recientemente, blanqueó su nueva relación con Yago Lange. La conductora publicó una foto en sus redes sociales y la noticia rápidamente se volvió viral.

Es que Yago es hijo de Santiago Lange, ex-medallista olímpico quien también mantuvo una relación con la actriz. Viale y Santiago fueron vistos juntos en reiteradas ocasiones durante 2016, aunque finalmente el amor no prosperó.

La nueva relación de Juana Viale

Luego de algunas semanas de revuelo, la actriz confirmó su nueva relación con Yago Lange. Para terminar con las teorías, Viale publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram mostrando un viaje de vacaciones que realizaron en enero recorriendo Chile y Chubut.

Sin referencias al pasado, la conductora se mostró feliz con su nueva relación amorosa. En sus posteos, pudo verse a la pareja muy unida y a Viale firme con su decisión, publicando mensajes románticos: "Primero soñar. Después, desear. Con la fuerza del amor, concretar. Amar lo que uno hace. Hacer lo que uno ama"

Sin embargo, las redes sociales se inmiscuyeron en el tema rápidamente y no tardaron en revelar que Yago - la nueva pareja de Juana Viale - es el hijo del arquitecto naval y ex-medallista olímpico Santiago Lange, quien mantuvo una breve relación con la conductora. Ambos fueron vistos juntos en reiteradas ocaciones durante 2016, cuando Juana tenía 34 años y Santiago 55.

A pesar del buen vínculo, el amor entre ambos no prosperó y - luego de su separación - ninguno de los dos hizo referencia al tema, salvo la conductora quien en una ocasión declaró que "no le interesaba" que la gente le crea sobre su situación amorosa. En la actualidad, la nieta de Mirtha mostró nuevamente que no le interesa la opinión de la gente y se mostró feliz con su nueva pareja.

Fuente: Ambito