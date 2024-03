Duro cruce entre Tevez y un dirigente de la AFA tras las polémicas en el partido entre Independiente y Barracas Central

Esa frase fue la que despertó el enojo del tesorero de AFA y presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino : “Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica!”, escribió uno de los directivos más cercanos al presidente Claudio Tapia.

El Apache recogió el guante de este tuit y también respondió por redes sociales: “Me parece que tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Tovillino (sic). A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba”.

No fue el único exponente del Rojo en salir a responderle al directivo de AFA. Sergio Agüero también hizo lo propio desde su perfil oficial de X (ex Twitter): “Antes de hablar por qué no explicas bien cómo funciona el VAR? Porque la verdad no se entiende nada papi. Ah, y vos qué curso tenés?”. El enojo con los fallos arbitrales se acentuó más en este caso por las suspicacias que existieron en los últimos tiempos con las actuaciones arbitrales en algunos partidos del Guapo, equipo que en el actual torneo tuvo 11 amonestados, 1 expulsado (Jonathan Candia ante Independiente Rivadavia) y 1 penal a favor en los nueve partidos que afrontó.

El ex delantero de Manchester City ya se había mostrado muy activo en el mundo virtual, siendo crítico de la actuación arbitral. “El problema es que vengo diciendo en mi stream sobre el VAR. El VAR está funcionando mal y no hay una explicación de cómo funciona, interviene el VAR cuando quiere y no debería ser así”, había explicado previamente a un usuario que le había expresado su enojo por las jugadas que no fueron chequeadas por la terna.

“Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el Arbitraje”, ya había planteado a lo largo del partido el jugador surgido del Rojo tras compartir el video de la patada de Domínguez a Marcone.