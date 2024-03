Javier Milei habló sobre los rumores de crisis con Fátima Flórez

Fue Marina Calabró, amiga del presidente desde hace muchos años, quien charló con él y le desmintió rotundamente este trascendido.

Durante el pase radial con Yanina Latorre en El Observador 107.9, la periodista contó los detalles del diálogo que tuvo con el mandatario, quien le desmintió estar en crisis con su novia.

"Me pasa que, como de alguna manera se sabe que tengo una relación de amistad de más de 10 años, me escriben a mí por el tema de Fátima y él", dijo Marina.

Y reveló sobre la conversación que tuvieron: "Entonces le digo 'pará, yo a todo el que me escribe le estoy negando la crisis, pero en una de esas estás en crisis... y no me dijiste, no me enteré'. Y él me negó todo, me dijo: 'No estamos separados. Olvidate, no sé de dónde sale ni me importa'".

"Por lo que supe no creo Fátima se instale en la quinta de Olivos. Obviamente, convivencia de fin de semana y te quedas a dormir", amplió.

De esta manera, en diálogo directo con Milei, la periodista aclaró que el presidente y la humorista siguen juntos pese a los rumores de crisis que surgieron.