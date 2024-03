Milei desafió a Cristina Kirchner: "¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra de jubilación?"

La jornada tuitera del presidente Javier Milei no paró esta madrugada. Después de dar marcha atrás con el aumento de su sueldo y el de los jerárquicos del Poder Ejecutivo, que treparía casi 50%, el Jefe de Estado le respondió a la expresidenta y la desafió con quitarle su jubilación de privilegio de exmandataria.

Desde la red social X (ex Twitter), Milei redobló la apuesta contra Cristina y sumó un nuevo capítulo a la polémica por los aumentos de sueldos y las jubilaciones de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno.

Este sábado, el presidente Javier Milei informó que derogará el decreto que establecía el incremento para él y la planta jerárquica del Gobierno. En esa discusión, responsabilizó a una normativa de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

"Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos", cerró el mensaje.

El Gobierno concretó un incremento salarial del 48% en los sueldos de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios del Estado. Esa disposición llevó el salario presidencial a más de $6 millones de bruto, y además está casi en línea con la inflación desde el inicio de la gestión liberal, una recomposición que no se dio para la mayoría de los trabajadores privados y públicos.

La expresidenta le había respondido desde las redes: "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", publicó Cristina Kirchner.