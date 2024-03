Carignano: "El PJ es un mausoleo de marmol, pero lo vamos a reconstruir"

La diputada nacional Florencia Carignano insistió en la necesidad que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, convoque a todas las fuerzas políticas para trabajar mancomunadamente en la lucha contra el narcotráfico.

“Acá pasó un gobierno peronista y no encontró la solución. Estuvieron 12 años los socialistas y tampoco pudieron. Todos los partidos que se hicieron cargo de la Seguridad, han tratado y no han podido. Hay que hacerse responsables, porque esto es culpa de todos. Tenemos que sentarnos en una mesa, armar un plan integral de Seguridad y que de él no se mueva un ápice”, señaló la legisladora. Carignano, asimismo, destacó la necesidad de lograr un control inmediato en el territorio para evitar que la violencia se cobre más vidas inocentes.

Sobre la llegada de la ministra de Seguridad, Patrica Bullrich, a la ciudad de Rosario, la diputada nacional apuntó que “Bullrich ya fracasó durante el macrismo, al entender eso, ahora está llamando al Ejercito, cuando ella tiene cuatro fuerzas federales a cargo muy imperantes con capacidad de hacer inteligencia. Ella tiene, en el ministerio de Seguridad, una dirección nacional de inteligencia que debería estar abocada desde el minuto uno a desarticular las bandas de narcotráfico. Evidentemente, al no confiar en sus fuerzas o su capacidad, está llamando al Ejército, pero este no puede actuar en la ley de Seguridad Interior, además no puede y no sabe cómo hacerlo”, aseguró Carignano.

Aunque se mostró crítica sobre la publicación de fotos al “estilo Bukele”, la legisladora señaló la necesidad de acompañar al gobernador en la pulseada contra el narcotráfico y evitar, así, que el flagelo que sacude a Rosario se extienda al resto de la provincia.

Sobre la misión del peronismo en esta tarea, admitió que el PJ santafesino se encuentra fragmentado y sin conducción, por lo que es necesaria su urgente reconstrucción: “Yo tengo ganas de ayudar a reconstruir el partido donde nací. Mi papá fue el primer presidente del partido con la vuelta de la democracia. Mis mejores momentos los pasé ahí y soy peronista desde antes de nacer, por eso quiero la reconsutrcción de ese hermoso partido. Pero, también soy consciente que el partido no le habla a nadie, no representa nada, es un mausoleo de mármol donde nosotros hace rato que no representamos lo que le pasa a la gente. Hay que reconstruir el partido y generar nuevos dirigentes, pero sobre todo, hay que hacer una lectura de la realidad de lo que le pasa a la gente”, añadió.

