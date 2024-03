Los 8 mejores destinos románticos de Sudamérica en 2024

Los World Travel Awards, premios conocidos como “los Oscar del Turismo”, han anunciado recientemente su lista de nominaciones para la edición 2024. En la categoría de mejores destinos románticos de Sudamérica se luce Buenos Aires, con un sinfín de historias, arte y espacios culturales -que presumen tanto de romanticismo como de la nostalgia por un amor-, junto con otros 7 espacios iguales o tanto más cautivantes.

Sin dudas, una consideración importante a la hora de meterse de lleno en esta selección de ubicaciones es que no hace falta estar en pareja para admirar el sentido romántico de un destino o experiencia.

Más bien, en esta ocasión, podríamos entender al romanticismo o el ser romántico tal como algunas de las definiciones que se deslizan en Internet: “Ser romántico es tener capacidad de sensibilidad, que por ende, también nos hace ser empáticos. Implica las ganas e inquietud de conocer gente nueva, personas nuevas, nuevos vínculos”.

Los candidatos oficiales

World Travel Awards™ se creó en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hotelería. Hoy en día, la marca World Travel Awards™ es reconocida mundialmente como el máximo sello de excelencia de la industria y la aparición de un destino, hotel o empresa en las diferentes categorías sin dudas es algo más que celebrado por los profesionales del sector.

Tal como ocurre con el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, las ceremonias de gala de los World Travel Awards™ se consideran eventos importantes en el calendario de viajes, a las que asisten los principales responsables de la toma de decisiones, figuras destacadas, personas influyentes y medios de comunicación de la industria.

Cada año, los World Travel Awards™ cubren el mundo con su Grand Tour, una serie de ceremonias de gala regionales para reconocer la excelencia dentro de cada continente y que luego culminan con el enfrentamiento de los ganadores en una Gran Final al final del año.

En el caso de Sudamérica, la votación está abierta al público hasta el próximo domingo 7 de abril y habrá que esperar recién al domingo 19 de mayo para la ceremonia de Gala del Caribe y las Américas que tendrá lugar en Bahía Montego, en Jamaica, para conocer cuál será elegido el mejor destino romántico de Sudamérica. Mientras tanto, el público puede inclinarse también por su destino predilecto entre los siguientes candidatos:

1. Buenos Aires, Argentina

Como mencionamos anteriormente, Buenos Aires es una de las ciudades románticas que compiten por destacarse a nivel regional como tal. Por supuesto, cuenta con una variedad de experiencias para parejas o para inspirarse en el amor. Algunas de ellas son un paseo por los hermosos jardines del Jardín Botánico Carlos Thays en Palermo o una cena romántica en Puerto Madero, con vistas al Río de la Plata y los modernos rascacielos de la ciudad.

También es recomendable asistir a un show de tango en San Telmo, el barrio más antiguo de Buenos Aires donde muchos locales ofrecen espectáculos de tango en vivo para compartir la música y el baile junto a una pareja; o disfrutar del majestuoso Teatro Colón con una noche de ópera, ballet o concierto en la que se destaca como una de las salas de ópera más importantes del mundo.

2. Desierto de Atacama, Chile

El Desierto de Atacama, el “lugar no polar más árido de la Tierra” en el norte de Chile, ofrece un escenario impresionante y único para vivir experiencias románticas.

Entre las actividades que no tienen desperdicio para hacer en pareja se destacan: observación de estrellas sobre uno de los cielos más claros y estrellados del mundo; puesta del sol en el Valle de la Luna, un paisaje lunar y desértico que bien parece de otro planeta; y por qué no un baño en las termas de Puritama, siendo una oportunidad perfecta para compartir un momento de descanso y relajarse en cálidas aguas termales.

Otras propuestas románticas en este sitio también contemplan una caminata por los géiseres del Tatio, un campo geotérmico de origen volcánico donde el agua y el vapor brotan desde las profundidades de la tierra; un paseo en bicicleta al amanecer para disfrutar del desierto desde la primera hora; o un recorrido en globo aerostático para experimentar una vista panorámica del desierto desde las alturas y apreciar la inmensidad y la belleza del lugar.

3. Cartagena de Indias, Colombia

Cartagena de Indias, en la costa caribeña de Colombia, es un destino encantador y romántico que ofrece una amplia gama de experiencias para parejas.

Algunas de las actividades románticas imperdibles para quienes buscan momentos especiales e inolvidables en Cartagena son: pasear por el Centro Histórico, explorando la ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y disfrutando de la arquitectura colonial, las plazas históricas y los balcones llenos de flores; o apuntarse a una cena romántica en un restaurante con vista al mar, para deleitarse con la deliciosa gastronomía local al mismo tiempo que se disfruta de la vista del mar Caribe al atardecer.

También son buenas opciones un paseo en coche de caballos por la ciudad antigua, mientras se escuchan las historias y leyendas de Cartagena por parte del cochero; o una visita a las Islas del Rosario, con un recorrido en bote al archipiélago de ensueño con aguas cristalinas y playas de arena blanca. Otro gran plan es tomar una cena en Getsemaní, precisamente en una terraza con vista al Castillo San Felipe para poder admirar esta construcción iluminada por la noche.

4. Fernando de Noronha, Brasil

Este archipiélago volcánico que se ubica a unos 350 km de la costa noreste de Brasil ofrece numerosas experiencias románticas para parejas que buscan experimentar momentos especiales juntos.

Entre sus planes destacados se encuentran: disfrutar de paseos románticos en sus playas durante el atardecer -la Praia do Sancho, la Praia do Leão y la Praia do Boldró ofrecen espectaculares puestas de sol sobre el océano Atlántico-; nadar con delfines en su entorno natural; hacer snorkel en las piscinas naturales, con la posibilidad de descubrir su colorida vida marina gracias a los arrecifes de coral en lugares como la piscina natural de Atalaia; o también visitar el Mirador del Morro do Pico, para disfrutar de vistas panorámicas de la isla y el océano.

5. Islas Galápagos, Ecuador

Visitar las Islas Galápagos ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza y la aventura, con la oportunidad de explorar paisajes impresionantes, descubrir especies únicas y contribuir a la conservación de este tesoro natural. ¿Existe acaso un plan de viaje más romántico que compartir un itinerario con alguien especial y al mismo tiempo hacer lo posible para contribuir a la protección de un destino?

En cuanto a las experiencias más románticas para vivir en las Islas Galápagos, podemos mencionar: navegación al atardecer con un velero privado o en un tour en barco especial para admirar las vistas del océano y del paisaje volcánico de las islas; hacer snorkel en aguas cristalinas como la Bahía Gardner en Española o la Bahía Sullivan en Santiago; cena romántica en la playa para disfrutar de una deliciosa comida bajo las estrellas; o una caminata en pareja siguiendo caminos pintorescos como el Sendero de los Cactus en la Isla Santa Fe o el Sendero Tijeretas en San Cristóbal.

6. Lima, Perú

Además de ser ampliamente reconocida como una de las capitales gastronómicas del mundo, Lima es una ciudad llena de historia y cultura, con una arquitectura colonial impresionante y una serie de sitios históricos, como la Plaza Mayor, la Catedral de Lima y el Convento de San Francisco.

La ciudad cuenta con una vibrante escena cultural, con una variedad de museos, galerías de arte, teatros y centros culturales, ofreciendo también la posibilidad de vivir experiencias románticas con paseos y ubicaciones que abiertamente dan rienda suelta a los sentimientos más puros en torno al amor.

Entre sus principales actividades para destacarse como un destino romántico, podemos mencionar el paseo por el Malecón de Miraflores, un recorrido romántico que ofrece impresionantes vistas del océano Pacífico y del atardecer sobre el horizonte; una cena en un restaurante con vista al mar en los barrios de Miraflores o Barranco; o una visita al Parque del Amor, el emblemático parque en Miraflores conocido por su escultura del Beso, inspirado en el famoso beso del artista peruano Víctor Delfín. Sin dudas, esta última ubicación es un lugar más romántico para conocer en pareja, disfrutar de las vistas al mar y admirar la escultura juntos.

7. Paratí, Brasil

También conocida como Paraty, esta ciudad en la costa verde de Brasil se encuentra precisamente ubicada en el occidente del Estado de Río de Janeiro, microrregión de la Bahía de Ilha Grande. Se trata de un destino encantador, patrimonio histórico y artístico del país carioca en el que abundan experiencias románticas, comenzando por un paseo por el Centro Histórico y sus calles empedradas y coloridas llenas de encanto colonial.

Entre las propuestas turísticas imperdibles para disfrutar aquí, se destacan una cena a la luz de las velas en alguno de sus tantos restaurantes que ofrecen platos de la cocina brasileña e internacional en un ambiente íntimo y acogedor; un paseo en barco al atardecer para admirar las impresionantes vistas del paisaje costero; como también un recorrido por las cascadas de la zona, en una jornada ideal para descubrir impresionantes cascadas y piscinas naturales escondidas en la selva tropical.

Definitivamente, una de las mejores cosas para hacer en Brasil es la vida de playa: pasar un día en pareja nadando en el mar, tomando el sol en la playa y disfrutando de la belleza natural de la costa brasileña es un must. Algunas de las playas cercanas a Parati que también vale la pena conocer son Praia do Sono, Praia de Trindade o Praia do Cachadaço.

8. Río de Janeiro, Brasil

Conocida como la "Ciudad Maravillosa", Río de Janeiro es la tercera ciudad de Brasil en formar parte de la lista de candidatos al mejor destino romántico de Sudamérica en 2024.

Hogar de una de las mejores playas de la región y del mundo, Río ofrece una amplia gama de experiencias románticas para parejas ya que, curiosamente, se distingue como el corazón de Brasil: su cultura, sus playas y montañas al ritmo de la bossa nova. Es en verdad una propuesta de viaje por demás atractiva.

Con atardeceres que son realmente deslumbrantes, Río de Janeiro es el lugar perfecto para experiencias románticas.

En cuanto a actividades para vivir en este destino, los principales planes contemplan un recorrido por la playa de Copacabana al atardecer, con vistas del océano Atlántico que se combinan perfectamente con la brisa marina; el ascenso al Cristo Redentor, reconocida como una de las siete maravillas del mundo moderno; el paseo en teleférico al Pan de Azúcar; o la caminata por el Parque Lage, un hermoso parque público ubicado al pie del Corcovado que deslumbra por su tranquilidad, sus exuberantes jardines y su arquitectura histórica.