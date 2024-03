Elon Musk compartió un video del primer paciente con un implante cerebral

Aunque se lo ve exuberante en el video, no todo fue color de rosas para Arbaugh. Las ventajas del chip no se vieron inmediatamente luego de la operación, sino que el paciente tuvo que aprender cómo mover el cursor con sus pensamientos hasta que el sistema de implantes reflejo su intención: "queda mucho trabajo por hacer, pero ya me cambió la vida. No quiero que la gente piense que este es el final del viaje", afirmó Arbaugh.

Por el momento, Neuralink se permite ilusionarse con sus resultados iniciales en su primer paciente humano. La empresa dirigida por Musk pretende construir canales de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras - ida y vuelta - y festeja lo que ha sido su primera gran victoria.

Neurociencia: cómo funcionan los chips cerebrales

Neuralink llegó al campo de la neurociencia con un objetivo: revolucionar el futuro de la relación entre humano y máquina. Desde su creación en 2016, Elon Musk persiguió esta meta con diferentes pruebas iniciales en animales.

Tan solo 8 años después, Neuralink logró algo impensado. En enero del 2024 la empresa realizó una intervención efectiva en un paciente voluntario, colocándole un chip cerebral para mejorar su comunicación con las computadoras.

Cabe destacar que Neuralink no es la primera empresa de su tipo en alcanzar la etapa de los ensayos clínicos. La startup llamada Synchron, ubicada en Estados Unidos, ya alcanzó ese logró y, para julio de 2022, ya había logrado colocar colocar cinco implantes a pacientes que luego consiguieron comunicarse por correo electrónico, enviar mensajes de texto y otras tareas.

Sin embargo, si es la primera vez que se instala el chip conocido como "Telephaty", desarrollado enteramente por la compañía dirigida por Musk. El microchip cuenta con 1024 electrodos distribuidos en 64 cables - cada uno más delgado que un cabello humano - que registran la actividad neuronal del paciente, además de contar con una batería de litio incluida en el semiconductor, que tiene el tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar.

El objetivo de Neuralink en su etapa inicial de ensayos clínicos era enfocarse en pacientes tetrapléjicos que tuvieran lesiones en la columna o personas que sufren desde al menos un año de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Los elegidos debían ser mayores de 22 años y contar de manera continua con un enfermero o guardia.

Así fue que fue seleccionado Noland Arbaugh, el paciente de 29 años. Según las declaraciones del propio Arbaugh, la operación fue un éxito, no le dejó secuelas visibles y ahora disfruta de la etapa de aprender a utilizar su chip y explorar el potencial del mismo.