Vuelve Attitude, el show tributo a Guns N' Roses más grande de Latinoamérica

Attitude se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 29 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus (miércoles a domingo de 18 a 00 hs) y a través del sistema Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos).

Attitude es el Show Tributo a Guns N' Roses más grande y completo de Latinoamérica, formado en el año 2010. Un gran trabajo y dedicación les permite recorrer los escenarios más grandes de Argentina.

A la muy lograda caracterización de cada uno de los músicos, Attitude eleva la apuesta al punto de recrear videos clips en vivo como "November Rain" con la aparición de "la novia", el ataúd y los funebreros, "You could be mine" con uno de los momentos más fuertes, la entrada de un "terminator", bailarinas y una gran puesta en escena y sonido, sumado a más de 15 cambios de vestuario en “Axl Rose”.