Luego del escándalo por la viralización del video, Franco Díaz fue licenciado y no seguiría en Newell's

La situación de Franco Díaz en Newell's parece no tener retorno. La falta de comprensión del rol que ocupa y el lugar donde está parado generaron un antes y un después en la relación del jugador con el club. En los pasillos del Parque están fastidiados con el joven de 23 años y no quieren dar el brazo a torcer, con una sanción que sería mucho más grave de lo que aparentaba al principio.

En un primer momento, la medida fue que el mediocampista no viaje a Santa Fe para afrontar el compromiso en el que la Lepra venció a Midland el viernes pasado por Copa Argentina. Si bien ya pasaron algunos días, este lunes la dirigencia volvió a tocar el tema y tomó la decisión de licenciar al futbolista.

El sustento de esta determinación se basa, principalmente, en el enojo por sus dichos, pero también entienden que la situación anímica de Díaz no es la mejor, sobre todo teniendo en cuenta que recibió amenazas. Por lo tanto, no están dadas las condiciones para que pueda jugar, en especial en el Coloso, con los hinchas enfurecidos.

Por el momento, la resolución no tiene una fecha de caducidad, aunque todo indicaría que Díaz no jugaría más en lo que resta de la Copa de la Liga y, una vez que empiece el mercado de pases, sería cedido a otro club. El principal apuntado sería Vélez Sarsfield, club dueño de su pase, aunque por ahora no mostró ningún interés en repatriarlo.