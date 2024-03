Ignacio Astore ratificó la salida de Franco Díaz: "No creo que pueda seguir en el club"

Ayer anticipamos en Sin Mordaza que la situación de Franco Díaz en Newell's no tiene retorno. La dirigencia tomó la decisión de licenciar al futbolista y este martes el presidente de la Lepra, Ignacio Astore, confirmó que no seguirá en la institución: "No creo que Franco Díaz pueda seguir en el club. No va a jugar en Newell's hasta fin de año".

Vale recordar que el contrato del mediocampista vence en diciembre de 2024, por lo que no volverá a vestir la casaca Rojinegra. "Además, tendrá una sanción económica", agregó el mandamás del Parque.

Astore explicó que la decisión se debe también a la falta de responsabilidad del futbolista al andar en horarios nocturnos: "No es sólo el dicho, sino también que Díaz tiene que cuidarse de las zonas por las que anda y a qué hora. Eso nos preocupó".

Las SAD y el arbitraje

Por otro lado, el presidente desmintió la reunión con Mauricio Macri por el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas: "En cuanto a las SAD, no veo por qué cambiar algo que funciona. Hay que seguir por este camino".

"No tuve ninguna reunión con Macri, no sé por qué se inventó eso”, añadió.

Por último, se encargó de no entrar en conflicto con la AFA y manifestó que no siente que Newell's fuera perjudicado: "El arbitraje tiene aciertos y errores. El VAR está en etapa de aprendizaje. Newell's tiene 18 puntos, quiere decir que tanto no lo perjudica el arbitraje"