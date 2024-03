Trabajadores de Acindar anunciaron paro por tiempo indeterminado

Los trabajadores metalúrgicos de Acindar en Villa Constitución anunciaron este viernes un paro activo y por tiempo indeterminado a partir del jueves 11 de abril. La medida de fuerza es por las demoras en la recomposición salarial que, según señalaron, se ubica en torno al 70 por ciento.

“Nuestra situación y por lo que se tomó la decisión es que nosotros al día de la fecha estamos con los salarios de noviembre sin ningún tipo de otro pago y con descuentos varios”, detalló Matías Ruffini, integrante de la comisión interna de Acindar Villa Constitución.

De acuerdo al comunicado que difundió la UOM, el sueldo básico de un trabajador metalúrgico se ubicó en $329.895. Ante el reclamo a la empresa de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, la firma solo atina a dilatar las negociaciones “sin perspectiva. de resolución” y propone nuevos adelantos de paritaria a cambio de despidos. “Esto sumado a que la empresa liquidó totalmente lo que quiso en este último recibo, llegando a descontar días en los que luego del temporal no había condiciones seguras para operar”, agregaron en el escrito.

“Por esto lanzamos un paro por tiempo indeterminado. Porque entendemos que no hay más margen. Entendemos el contexto económico que se está dando y de hecho nuestro discurso es de preocupación. Pero la demora del salario no tiene nada que ver con eso, no estamos pidiendo ninguna locura y no es lo que va a llevar a la ruina a la empresa”, remarcó Ruffini.

Consultado sobre las suspensiones y restricciones que viene presentando la planta de Villa Constitución, el delegado gremial explicó que desde hace unas semanas que se paralizaron algunas actividades. “Suspensiones hubo en contratistas hasta ahora, si el panorama se mantiene, como parece que se va a mantener, seguramente tendremos que sentarnos a negociar suspensiones porque es una manera de contener puestos. Estamos dispuestos a dar esa discusión, lo que no vamos a aceptar son despidos”, advirtió.

“En noviembre éramos 1240 trabajadores, hubo 150 contratados que se quedaron sin trabajo y a eso se suma la situación de los contratistas y personas sin convenio. En total somos unos 3 mil trabajadores acá en Villa Constitución”, detalló.