Delfino, tras la derrota en Mendoza: "No jugamos bien y cuando pasa eso generalmente perdés"

Este sábado, Colón perdió por 2-0 por Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la novena fecha de la segunda división. Luego del partido, Iván Delfino fue autocrítico con el rendimiento del equipo.

"Hicimos un mal partido, no fue bueno ni desde lo individual ni lo colectivo. no hay que buscar excusas. No entendimos cómo jugarlo", expresó el entrenador al comienzo de la conferencia.

"Salimos algo pasivos, en la primera jugada de ataque nos convirtieron, luego se hizo tedioso, sintieron los jugadores mucho el calor, tuvimos un par con Tomás Sandoval, pero no pudimos prevalecer por los costados, no hicimos un buen partido, no hay que buscarle la vuelta", admitió el técnico.

"Tenemos que entender que si no mantenemos la intensidad nos va a costar. Braian Guille entró bien, pero no encontramos los caminos. No jugamos bien, y cuando no jugás bien generalmente perdés", remarcó.

Respecto a la decisión de poner a Tomás Sandoval en vez de Nicolás Leguizamón, Delfino explicó: "Tomi trabajó mucho más con nosotros, iba a estar más entero desde lo físico. Leguizamón llegó y tuvo algunos inconvenientes físicos".

Por último, se refirió al tiempo de recuperación que tendrán Axel Rodríguez y Javier Toledo: "Rodrígue pronto va a estar con nosotros, pero a Toledo le va a costar, va estar entre tres o cuatro semanas afuera".