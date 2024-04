¿Qué dijo el marido de Lizy Tagliani de la versión de coqueteo con el ex de Marcela Tauro?

Lizy Tagliani utilizó unos minutos de su programa radial para hablar del conflicto que mantiene con Marcela Tauro, quien aseguró que la humorista quiso “levantarse” a Martín Bisio, su expareja.

En ese marco, Lizy no solo sostuvo que no le envió ningún mensaje comprometedor a quien fue el novio de Tauro durante casi 8 años, sino que contó la charla íntima que tuvo con su marido, Sebastián Nebot.

CÓMO IMPACTÓ EN EL MARIDO DE LIZY TAGLIANI

“Esta semana estuvimos hablando todo el tiempo (con Sebastián). Bueno, muchos amigos nos han hablado y estuvimos hablando sobre todo lo que ha pasado que, por supuesto, él no está acostumbrado. Entonces lo sufre mucho”, comenzó diciendo Lizy en radio Pop.

Seria, continuó: “Esto es una apreciación mía. Él no me lo dice porque apuesta a mí, sabe cómo soy y todo, pero yo creo que todo el tiempo debe estar pensando ‘¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Seré cornudo?’. O sea, eso es una discusión que debe tener él con él mismo y yo no puedo meterme ahí”.

“(Con Sebastián) tenemos una gran diferencia de sensibilidad, no porque yo no sea sensible, pero charlábamos y le dije que como yo no tengo ningún cargo de conciencia, no tengo absolutamente nada que sanar”, agregó Tagliani en Arriba bebé.

“A mí hasta, no digo que me da risa, porque no me gusta que otra gente sufra por malos entendidos, pero no me afecta como yo veo, pobre, que le afecta él. Entonces no nos podemos unir energéticamente. Porque a él los altibajos le pasan por un montón de lados, por divertirse y después, supongo, que debe pensar cuando está solo”, continuó Lizy.

En ese punto, la conductora explicó: “Son cosas que a mí no me pasan porque como yo soy la protagonista y sé que no me pasó, nada me pasa… Pero yo lo acompaño. Él es un excelente compañero y me imagino que no debe ser fácil estar en esta situación”.

Fuente: Ciudad Magazine