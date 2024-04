Joaquín Blanco: "Tenemos que prepararnos para ser una alternativa a Milei"

El diputado provincial y secretario General del Partido Socialista santafesino, Joaquín Blanco, estuvo presente en los estudios de Sin Mordaza Tv y se manifestó sobre la actualidad política provincial y nacional. Al respecto, afirmó que el socialismo "forma parte del gobierno de Unidos" y que apoya a Pullaro contra "la negación del federalismo" por parte del presidente Javier Milei.

"Milei ataca a todo el mundo, un día a los gobernadores, otro al socialismo o entre ellos. Son lo peor de la casta en cómo se relacionan entre ellos mismos".

"Somos profundamente respetuosos de la voluntad popular, nunca especularemos con que a un gobierno le vaya mal. Pero somos opositores a Milei, su modelo económico va a contra mano de lo que necesita la provincia. Santa Fe es una provincia de pymes, de sindicatos y laburantes fuertes y organizados; no apuesta a la especulación financiera sino a la producción, y es todo lo contrario a lo que incentiva Milei", remarcó.

"Queremos marcar una alternativa ante cada iniciativa errada de Milei y prepararnos. Estamos convencidos de que la gente no vuelve para atras, no quiere más kirchnerismo, en el sentido de una forma de entender la política; esa forma vacía de contenido que fue la grieta que era una pelea constante. Vino Milei con el voto popular, fue la gente con su voto la que dijo que no quería más eso. Pero nosotros tenemos que prepararnos para la alternativa a Milei, cuando muchos sectores vean reducidos sus derechos, tenemos que ofrecer una Argentina moderna, vibrante, que apueste por la producción, el empleo, la educación, una Argentina del futuro. Esto no empieza y termina con Milei, tenemos la obligación de presentar una superación", profundizó.

Unidos, el gobierno provincial

"Unidos es la experiencia a la cual tenemos que ir en Argentina. Es una coalición entre diferentes: a partir de poner sobre la mesa las diferencias, ponemos una síntesis a favor de la gente. A algunos les caerá mejor o peor, pero es la dinámica. El otro camino es el sectarismo, y eso ya lo vivimos con la grieta", puntualizó respecto a la experiencia política local.

En este sentido, remarcó que están "orgullosos" del gobierno de Pullaro y que son "parte de una gestión que en 120, con un presidente que niega el federalismo, puso en marcha una agenda de gobierno ambiciosa y presente".

"En el socialismo dentro de unidos tenemos claro nuestro perfil, somos la centro izquierda de esta coalición. Somos profundamente democráticos, queremos reformas para descentralizar el poder para que esté en la gente. Por otro lado aportamos cuadros técnicos de gestión, que conocen el territorio y los mecanismos para que el Estado funcione".

Ley Nº14.231: derechos para personas mayores

Desde noviembre del año pasado Santa Fe cuenta con la ley Nº14.231 que establece nuevos derechos para las personas mayores. La ley plantea la creación del defensor de las personas mayores, un Registro Único de Cuidadores, como también de instituciones públicas y privadas, pero también una fuerte participación de este sector de la población en la toma de decisiones y la creación de nuevas políticas públicas.

"Estamos muy contentos por la aprobación de esta ley. Fueron años de lucha militando la ley y finalmente se aprobó de forma unánime en noviembre del año pasado. Ahora la estamos empezando a implementar. Queremos darle un enfoque al tratamiento sobre personas mayores como personas activas. Parecía que ser jubilado era estar retirado de la vida pública, pero eso cambió. Ahora hay mayor expectativa de vida, y esto exige un Estado que se prepare para protegerlos".

"Es el sector más afectado por las estafas, hay un ataque sistemático para quitarles sus recursos. También situaciones de maltrato, públicas y privadas, y también la disposición de los bienes sin tener el consentimiento de esa persona".

"Esta ley crea una figura nueva, necesaria, que es el defensor de las personas mayores. Cada adulto mayor que tenía una denuncia para hacer no tenía un espacio donde sistematice. La defensoría de las personas mayores que se crea por esta ley va a ser un organismo clave, moderno, de avanzada, para recoger las denuncias y que haya una voz de las personas mayores", detalló.

"Nuestra provincia tiene una red de centros de jubilados que es un ejemplo a nivel nacional. El objetivo es trabajar con esta red. Queremos construir una red de cuidados, trabajamos con cooperativas de cuidadores también. El principio de la ley es sistematizar esto, que pueda existir una red de cuidadores. Mucha gente trabaja de eso, de cuidar de otras persona, y eso es irreemplazable por una máquina. Tiene que ser una persona que esté preparada y genere empatía y confianza. Por supuesto no es de un día a la mañana, es un proceso. Tenemos una ley de vanguardia, aspiramos a definir al defensor este año", dijo por último.