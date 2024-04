Se revelaron detalles de por qué se cayó la renovación de Messi con el Barcelona: "El contrato estaba arreglado"

El conductor del programa Carrusel Deportivo le volvió a consultar si ambos, por Laporta y Tebas llegaron a brindar porque la renovación estaba asegurada, y Roures no pudo afirmar que eso hubiera sucedido. Pero sí confirmó algo que él mismo pudo ver. “El contrato estaba redactado y aceptado”, afirmó el empresario español.

“Creo que se conjuntaron razones económicas y razones personales, y no pondría la mano en el fuego en cuanto a cuál era la más importante de las dos. Me parece en cualquier caso que no hubo sólo razones económicas”, relató el hombre de 74 años, quien también es productor de cine.