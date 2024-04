Jorge Lanata pidió que el periodismo se una para ponerle "un punto" a Javier Milei

El lunes pasado, el principal funcionario del ejecutivo se refirió al conductor de Radio Mitre como un "larretista" y "periodista ensobrado" , a través de su cuenta de X. Esto no resulta novedoso, ya que en reiteradas ocasiones realizó posteos contra otras figuras de la esfera política y del periodismo sin filtro alguno.

En este contexto, Lanata consideró que dentro del ambiente periodístico “hay bastante oficialismo frente a este Gobierno, más que en otros casos”, ya que no vio la pronunciación de muchos periodistas frente a los ataques "virulentos" de Milei hacia colegas. "Creo que la justificación tiene que ver con esto del miedo, no lo quieren enfrentar”, señaló el conductor.

El periodista también dejó muy en claro que no va a dejar pasar la acusación como si nada y sembró preocupación respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos años del mandato del libertario."Pasaron cuatro meses. Imaginate en un año, ¿cómo es esta historia? Si ahora me dice que soy ensobrado, ¿qué me va a decir después? ”, agregó.

En este, hizo énfasis en la falta de responsabilidad de Milei frente al cargo que ocupa: "Me parece que el Presidente no puede seguir siendo un panelista. Tiene que darse cuenta de que su posición conlleva una serie da actitudes y responsabilidades”, consideró. Y añadió: “Creo que Milei no es consciente. Nunca esperó ganar y está bien porque nadie lo esperaba".

La acusación de Milei a Lanata

El mandatario argentino respondió a una declaración del periodista sobre la presencia del embajador israelí, Eyal Sela, en la reunión de gabinete de Casa Rosada. A través de su cuenta oficial en X, Milei criticó los dichos del conductor: "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no", y finalizó: "¿Decir la verdad requiere sobre?".

La afirmación de Milei contrasta con el mensaje de la cuenta de X "Oficina del Presidente", que el domingo por la noche informó que "el Presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada, con la participación del embajador de Israel".

Sin embargo, el presidente no se quedó solo con esa publicación y realizó un nuevo posteo para ratificar sus acusaciones: "admitir que mintieron de modo liso y llano nunca", escribió.

Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo.

De modo cobarde se refugian en Grupos y algunos hasta amenazan con ir a la justicia, pero admitir que mintieron de modo liso y llano nunca.

Aman marcar el error ajeno pero jamás admiten el propio. — Javier Milei (@JMilei) April 15, 2024

"Lo gracioso es que el propio Gobierno hizo un tuit sobre esa reunión y nunca dijo que el embajador se había ido después del comienzo. A mí, sinceramente, y no tiene nada que ver con que sea Israel, no me parece bien que un país extranjero esté en una reunión de seguridad argentina”, dijo este martes Lanata en diálogo con Radio con Vos.

Fuente: Ambito