Newell's atraviesa la peor racha de su historia sin ganar un campeonato

Newell's volvió a quedar eliminado en la fase regular de la Copa de la Liga. Luego de perder por 1-0 frente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, la Lepra no logró el objetivo que se trazó a principios de año y alargó una mala racha que entró en la historia de la institución.

La sequía de títulos

Tras no avanzar en el certamen local, Newell's no pudo ir por el trofeo y agrandó la sequía de títulos que afecta al Pueblo Leproso. Luego del campeonato obtenido en el Torneo Final 2013, la Lepra disputó 34 torneos y no pudo salir campeón.

Teniendo en cuenta la cantidad de competiciones, esta es la peor racha de la historia de Newell's sin ganar un campeonato. En total, fueron 13 Ligas, 16 Copas Nacionales, 2 Copas Libertadores y 3 Copas Sudamericanas que no vieron al Rojinegro levantando el título.

La irregularidad que lo llevó a una nueva desilusión

Al comienzo de esta Copa de la Liga, los de Mauricio Larriera arrancaron como un ciclón y se llevaron a todos puestos. Ganó los primeros cuatro partidos con siete goles a favor y uno sólo en contra, con un rendimiento superlativo gracias a una solidez defensiva y a una creatividad en el ataque liderada por Éver Banega.

Sin embargo, en la quinta jornada Racing lo vapuleó por 4-0 en el Coloso. Ese fue el primer cimbronazo que terminó con tres derrotas al hilo sumando una nueva caída frente a Rosario Central en el clásico rosarino.

A partir de ese momento, el Rojinegro no volvió a ser el mismo. Si bien acumuló algunos partidos sin perder, se cayó frente a Boca Juniors y Defensa y Justicia y quedó sin chances de avanzar a la próxima ronda.

