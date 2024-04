Reconquista relanzó la Tarjeta Estudiantil

La Municipalidad de Reconquista, a través de su Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó a cabo en la mañana de este martes 16 en relanzamiento de la “Tarjeta Estudiantil”, la iniciativa de beneficios, descuentos y promociones en comercios y servicios de la ciudad, destinada a estudiantes de nivel superior.

El acto fue realizado en las instalaciones del CIC de Barrio América y fue presidido por la secretaria de Desarrollo Humano Lic. María Haydée Maggio y el secretario General Lic. Guillermo Romero Mansur, acompañados por la directora de Educación Lic. Carolina González, un representante de los estudiantes y una comerciante de la ciudad.

En primer lugar, la secretaria de Desarrollo Humano saludó a los presentes y agradeció a los equipos de trabajo, al tiempo que señaló que “a las cosas buenas hay que continuarlas, y la tarjeta estudiantil, escuchando testimonios de comerciantes y alumnos, fue un buen proyecto, que debemos seguir impulsándolo con las instituciones, que son las que escuchan a los alumnos y ellos nos dicen que quieren estudiar, pero no es todo pedagogía… también tienen que comer, tener recreación, hacer fotocopias, etc”.

Acto seguido, compartieron su experiencia con la Tarjeta Estudiantil el alumno de la UTN Walter Delbón, y la comerciante Daniela Gutiérrez. “Para ser honesto, al principio no le tenía mucha fe a la tarjeta, pero ha sido de muchísima ayuda y la verdad es que me ha permitido acceder a muchos descuentos y ahorrar en varios comercios de Reconquista”, comentó Walter. A su turno, Daniela aseguró que su “experiencia con la tarjeta fue positiva, ya que le favoreció en cuanto a las ventas ya que en su rubro, las chicas estudiantes de ese segmento son muy decididas para comprarse ropa y el beneficio aumentó las ventas. Por eso voy a renovar mi compromiso, porque como comerciante me favoreció”.

Abordando la parte operativa, la directora de Educación Lic. Carolina González comentó que “si bien sabemos que algunas transformaciones tienen que ser estructurales y requieren un montón de recursos en movimiento, también con el equipo de trabajo pensábamos que hay otras opciones, donde generando intercambio y poniendo en movimiento lo que ya tiene nuestra ciudad, y queriendo reivindicarla como el Polo Educativo que es pero también como un lugar de desarrollo comercial, surge este proyecto que el año pasado arrancó como una prueba piloto, donde sumamos muchos comercios y se fueron sumando muchos estudiantes y como salió bien decidimos relanzarla. ¿Y por qué es un relanzamiento? Porque este año es digital, porque se renovaron los comercios, los lugares y porque queremos que llegue a toda la población de Reconquista con más accesos a los distintos comercios y servicios”.

Por último, el secretario General del municipio, Romero Mansur, destacó a Reconquista como “un polo de desarrollo educativo que no solamente tiene el beneficio de generar mayor calidad intelectual, sino que también está íntimamente relacionado con el desarrollo económico de Reconquista y de toda la región. Y es allí, en esa definición de Reconquista, que nuestro Intendente nos está pidiendo permanentemente que el Estado tiene que estar presente como gran articulador para acompañar ese crecimiento tanto intelectual como también económico; es decir, el Estado como gran articulador por las externalidades positivas que genera una buena política pública diseñada y ejecutada, en este caso con los estudiantes y las otras casas de estudio, articulando a través de sus cuerpos de estudiantes y de los centros de estudiantes también un beneficio directo al bolsillo”.

Cabe recordar que la Tarjeta Estudiantil se trata de un sistema de descuentos y promociones en comercios y servicios destinados a estudiantes de nuestra ciudad, pensado como estrategia de inclusión socioeducativa, cultural y recreativa, cuyos requisitos para acceder son cursar una carrera de nivel superior y tener domicilio o bien estar alquilando en la ciudad de Reconquista.

Si vos también querés tu Tarjeta Estudiantil, inscribite, accedé a más información y conocé todos sus beneficios en https://reconquista.gob.ar/vivitueleccion/