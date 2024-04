Estacionamiento Social: "Es un daño para los vecinos y los cuidacoches"

El debate por el estacionamiento social en barrio Candioti continúa álgido luego del encuentro que mantuvieron los vecinos con funcionarios municipales el pasado lunes. El rechazo y descontento es generalizado.

"Tuvimos una reunión el día lunes con (Sebastián) Mastropaolo. Él culpó al Concejo, cuando no tienen que aprobar nada, sólo la ampliación del Seom. No depende del Consejo la aprobación del estacionamiento social", comentó Adriana Viroglio, abogada y vecina de barrio Candioti sobre el encuentro con el secretario de Gobierno del municipio.

"Esta es una medida del Ejecutivo local. No nos oponemos a la ampliación del radio del Seom, pero que sea el tradicional, que se pague".

"Personalmente propongo que ese dinero que se recauda se creen escuelas de oficio para estas personas, porque si los traes de noche estás generando más vagancia y delincuencia en el barrio. No me opongo a que paguemos, pero sí a que esta gente venga nos coloque a una persona en la puerta de la casa que conozcan nuestros movimientos, cuándo salimos, nuestras familias, nuestros autos. Está demostrado que todos los robos los ocasionan ellos, pasan datos. Es así, hay que ser sinceros", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"El barrio está en contra de los trapitos, pero no somos inhumanos, por eso queremos que haya un programa de rehabilitación", remarcó.

Los vecinos están preparando un recurso de amparo fundamentado en la Ley 10.000 de la provincia, de Intereses Difusos, aunque esperan no llegar a esa instancia.

"Fue una falta de respeto cómo nos enteramos. No es una cuestión partidaria, pero este barrio lo votó masivamente a Poletti. Vamos a demostrar nuestra buena voluntad, vamos a esperar qué ocurre".

"No es un daño al vecino solamente, también al trapito. A la persona la tenes que recuperar, enseñar a hacer algo, sino lo mantenes en la mendicidad", dijo por último.

