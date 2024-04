Conoció a un francés por Tinder, lo alojó en Entre Ríos, la estafó y le dejó una deuda millonaria

“Le arreglé el alquiler porque él no podía ponerlo a su nombre porque no es de acá, pero las cosas salieron mal ”, explicó la víctima en declaraciones a Elonce.

“La manera en la que se manejaba era muy extraña y errática, ahí fue cuando empecé a sospechar”, agregó la joven al mismo medio.

El estafador la bloqueó de todas las redes sociales

Luego de cortar la relación, el joven francés bloqueó de todas las redes sociales a Micaela, y ella nunca más pudo contactarlo por ningún medio. El gran problema, es que la mujer nacida en Entre Ríos quedó con una deuda de medio millón de pesos con la inmobiliaria responsable de realizar todos los trámites de mudanza.

“Yo no sé de dónde viene o si vino solo. No sé qué es de su historia de vida, simplemente sé que muy buenas intenciones no tenía al final de cuentas”, remarcó la chica.

Y sostuvo: “Lamentablemente uno aprende de los errores y tengo que hacerme cargo de una deuda que no me pertenece”.



Por último, Micaela se lamentó por pensar que era “una persona completamente distinta a lo que terminó siendo. De todos los escenarios posibles jamás me imaginar que iba a terminar en este”, completó indignada.

