La AFA publicó el audio del VAR sobre la polémica del Superclásico

Hace unos instantes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó el audio sobre la polémica suscitada en el segundo tiempo entre Boca Juniors y River Plate: el gol en contra de Cristian Lema que se anuló con la intervención de la tecnología, jugada que pudo cambiar el destino del duelo que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes. A continuación, conoce la charla de los encargados del VAR.

A los 6 minutos del segundo tiempo, con el partido 1-1, el Millonario pasaba al frente gracias a un blooper entre Guillermo Fernández y el defensor, a quien le rebotó la pelota con dirección al arco de Sergio Romero. En ese momento, Yael Falcón Pérez dio el gol, hasta que desde el VAR advirtieron que iban a revisar la jugada para chequear si la pelota había ingresado en su totalidad

⚠️🇦🇷 El audio del VAR en el gol ANULADO a River. ¿Opiniones? ⁉️pic.twitter.com/UZVFLugFmq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 22, 2024

“Para mí no entró”, sostiene en primera instancia Baliño. Ante la insistencia del árbitro principal, responde el AVAR “Tranquilo Yael, la estamos mirando. Es dura”. Para, luego de la revisión concluir: “Yael, para nosotros no gol. El balón no ingresa totalmente”

"Revisamos cuadro por cuadro de todas las cámaras disponibles y no hubo ninguna evidencia concluyente de gol", comunicaron desde el cuerpo arbitral.