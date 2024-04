Nadal alertó a los fanáticos del tenis: "No sé lo que pasará en las próximas tres semanas"

Desde hace más de un año, Rafael Nadal no logra mantenerse competitivo y con regularidad en las pistas. Después de su lesión en la zona de la cadera en la segunda ronda del Australian Open 2023, el español jugó pocos partidos y se resintió varias veces de sus afecciones.

Al comienzo de este 2024, ilusionó a sus fanáticos con su vuelta en Brisbane pero sufrió un microdesgarro y nuevamente estuvo fuera de las pistas por varios meses. Recién la semana pasada pudo volver en el ATP 500 de Barcelona, torneo en el cual derrotó a Flavio Cobolli por 6-2 y 6-3 en la primera ronda y luego cayó en la segunda frente a Alex de Miñaur por 7-5 y 6-1.

Ahora, se prepara para debutar mañana en el Master 1000 de Madrid, un certamen histórico para el manacorí en el que cosechó cinco títulos. Más allá del anhelo de los fanáticos de verlo triunfar y competir en un certamen de tamaña envergadura, el propio Nadal brindó una conferencia de prensa este miércoles y soltó unas palabras que alertaron al mundo del tenis.

"Es difícil porque las sensaciones en esta semana no han sido perfectas. También es difícil decir en estos momentos qué es lo idóneo y qué es lo no idóneo. Creo que jugar y no tener mucha limitación. Aunque perdiera mañana, si pudiera jugar con poca limitación para mí sería positivo", expresó atribulado el tenista de 37 años.

"En realidad, no saldría a jugar mañana pero es Madrid y quiero jugar. Hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional y me llevan a tomar esta decisión de salir a jugar por motivos totalmente personales", reveló Nadal, dando a entender que su condición física no es apta para competir al máximo nivel.

Nadal suelta unas palabras que nos ha dejado fríos. Cuenta que los entrenamientos en Madrid no han ido como él hubiera deseado y que juega porque es Madrid y porque puede ser su última vez. También señala que si está como ahora, no jugaría en París 😓 pic.twitter.com/9ItARg79mJ — José Morón (@jmgmoron) April 24, 2024

Por último, admitió que no sabe si podrá jugar en Roland Garros: "No sé lo que puede suceder, esto no es un proceso en línea recta. No sé lo que pasará en las siguientes tres semanas y haré las cosas que creo que tenga que hacer para intentar jugar en París. Si se puede lo haré, y sino pues no se puede. No voy a jugar en París como estoy hoy. Si hoy fuera París no salgo a la pista".