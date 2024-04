Billetera Santa Fe lanza nuevos beneficios en supermercados rosarinos

Billetera Santa Fe presenta nuevos beneficios en colaboración con la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar). A partir de mayo, los residentes de Santa Fe disfrutarán de un reintegro del 10% en las compras realizadas en supermercados y autoservicios que forman parte de la entidad, con un límite de $4.000 mensuales.

Adicionalmente, las compras efectuadas con tarjetas de crédito del Banco de Santa Fe vinculadas a Billetera Santa Fe recibirán un reintegro del 20% en el resumen de cuenta, también con un tope de $4.000 mensuales. Los clientes que paguen con débito, saldo virtual o tarjeta de crédito del banco podrán acumular ambos beneficios, alcanzando hasta $8.000 de reintegros mensuales.

Varios supermercados ya se han unido al programa, incluyendo La Reina, La Gallega, Dar, Arco Iris, El Solar, Beltrán, Bambini, El Saturno, Único, El delfín blanco, Waikiki, DR, Cosas Ricas, Súper Génova, Blu, Alfa, La Gringa, Don Alejo, Ecos, Bacim SA y Don Juan.

Sergio Casinerio, representante de la Cámara de Supermercadistas de Rosario, comentó en una entrevista para Cadena Oh!: “De alguna manera teníamos que vitalizar la herramienta de Billetera Santa Fe, que había tenido un éxito en cuanto a uso y en cuanto a finalidad. Porque no olvidemos eso, no solo sirvió al consumidor, sino que evitó que muchos comercios deban bajar sus persianas”.

El mismo representante confirmó que, por el momento, el beneficio es exclusivo para Rosario, pero expresó su expectativa de que “el banco con este acuerdo de cabeza de lanza pueda ir empezando a acordar con las distintas cámaras de las otras zonas de la provincia”.

Para concluir, Casinerio aseguró que los beneficios estarán operativos a partir del lunes 6 de mayo.

