Proponen un doble control para evitar el blanqueo de capitales por parte del narcotráfico

Tras el tercer día de debate por la Ley Bases y paquete fiscal en las comisiones del Senado, el Gobierno se encontró con dos obstáculos que le imposibilitarían aprobar sin cambios ambos proyectos, por un lado, lo respectivo al blanqueo de capitales, por otro, lo ateniente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre el primer punto, la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, admitió que, si bien está a favor de un blanqueo, ya que los gobiernos anteriores también lo han hecho, no ocultó su preocupación por la procedencia de los fondos. En este sentido, la legisladora adelantó que la provincia estaría dispuesta a configurarse como una segunda instancia de control para evitar que el blanqueo provenga del narcotráfico.

“A mí sí me importa de dónde vienen esos fondos. Siendo senadora por la provincia de Santa Fe, quiero estar muy segura que esos fondos que se blanqueen no provengan del narcotráfico. Por eso, yo pedí que la reglamentación de la ley, es decir, la letra fina de cómo se va a llevar a cabo la ley, esté bien especificado cómo van a ser los controles para que ese dinero no provenga del narcotráfico”, dijo Losada.

En este marco, la senadora reveló que mantuvo contactos con el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, “quien está dispuesto a que la provincia haga, a su vez, un control extra en este sentido”.

En cuanto al RIGI, ya había cosechado críticas desde varios sectores de la oposición durante los encuentros anteriores. El jueves el senador de la UCR, Martín Lousteau, consideró que el régimen era “excesivamente generoso”.

En esta línea enumeró algunos de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que incluye dicho régimen: “El impuesto a las ganancias reduce 10 puntos la alícuota, el impuesto al valor agregado (IVA) permite utilizar crédito fiscal, ingresos brutos no tributa y tasa de estadísticas para importaciones no paga, el impuesto PAIS tampoco, derecho a la importación tampoco, derecho a la exportación no paga a partir del tercer año (…)”.

De esta manera, si el oficialismo accede a modificar estas dos cuestiones para que el proyecto se apruebe en el Senado, el mismo deberá volver a Diputados para su aprobación.

Escuchar la nota completa: