Para Diana Mondino el conflicto diplomático con España es "una anécdota"

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se refirió a la crisis diplomática con España, tras las declaraciones de Javier Milei y la decisión de Pedro Sánchez de retirar a la embajadora en la Argentina.

Desde el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) este martes, Mondino opinó: "La relación personal entre los líderes de un país no puede afectar a la sociedad o comunidad. Es un tema interno político y desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería afectar en los próximos 20 o 30 años".

Sobre esa línea, señaló que esto "es una anécdota que tenemos con España". La canciller explicó que "las inversiones se manejan de otra manera" al ser de largo plazo y que tanto la comunidad argentina en España como la española en la Argentina "son enormes" y no deberían verse afectadas.

Sobre el ida y vuelta entre el presidente argentino y Jefe de Estado español, dijo que "le sorprendió lo que pasó". "Es algo muy lateral donde no se nombra a nadie en particular. Es una frase que no merece a nada. No es ni un agravio a España, ni un agravio a una persona en España, pero cada uno lo interpreta como quiere".