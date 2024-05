Chapa Retegui apuntó contra Boca por no usar a Mateo: "Hubo algo personal"

Mateo Retegui debutó en Boca Juniors un 14 de noviembre de 2018 bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto. A pesar de tener un futuro enorme, esa fue la primera y última vez que utilizó la azul y oro oficialmente.

El Xeneize, que tuvo varias chances de aprovechar el buen nivel del italo-argentino en Tigre, no hizo uso de su repesca. Y eso fue motivo suficiente para que su padre, Carlos Retegui se manifestara en contra de esa situación: "Nunca voy a entender que Mateo no haya tenido la posibilidad que tuvieron jugadores como Orsini o Vázquez", lanzó. Además, hizo referencia al negocio en términos económicos que dejó pasar Boca: “Se perdieron unos cuantos millones”.

“En enero lo llamó Hugo Ibarra, un señor, un caballero con todo su cuerpo técnico. Se reunieron pero Mateo ya tenía firmado el contrato 1+1, entonces no se podía romper el contrato que estaba firmado desde el 2 de enero. Él tenía la ilusión de jugar pero evidentemente por una cuestión personal, que yo nunca la voy a entender, que Mateo no haya tenido la posibilidad que tuvieron jugadores como Orsini, Vázquez, o Merentiel que lo está haciendo excelente”, arrojó el DT campeón del mundo con Las Leonas en 2010 sobre la no consideración de Boca con su hijo Mateo.