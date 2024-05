Pullaro: "El sistema de comisarías es vetusto y obsoleto" 

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregaron este martes, en la ciudad de Rosario, otros 37 patrulleros para la Policía de la provincia.

Los móviles, que ya se encuentran operativos, forman parte de las 100 unidades adquiridas por compra directa en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Es la tercera entrega de patrulleros, ya que anteriormente se otorgaron 33 móviles en la Estación Policial Sudoeste de Rosario y 30 en la ciudad de Santa Fe.

El gobernador fue consultado por la fuga de presos de este lunes en la seccional 5ª de Rosario y respondió que "las comisarías son un sistema viejo, vetusto y obsoleto". También comentó que "a la Provincia le sale 13 mil pesos por día mantener a un preso".

Durante la entrega, el gobernador agradeció a la Legislatura de la provincia por la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad que “permitió comprar de manera acelerada estos 100 móviles cuando había problemas logísticos muy graves”. “El Estado cuando quiere, y cuando toma la decisión, puede comprar y comprar bien. Estos vehículos cuestan aproximadamente 22 millones de pesos cada uno, y en esta primera compra, pagamos 17 millones más equipamiento, muy por debajo del precio de lista”, explicó.

Las comisarías

A propósito de los problemas que se presentan día a día en las comisarías por la superpoblación de presos, Pullaro aseguró que “la cuestión de fondo es que no debería haber ningún preso en comisarías. ¿Qué pasó ahí? Que en cuatro años no se construyó obra pública penitenciaria y por eso las cárceles están superpobladas. Y lo que sobra de la superpoblación carcelaria va a comisarías, porque si no, no hay lugar para alojar a los detenidos”.

El gobernador advirtió que “por eso estamos construyendo 4 mil celdas en diferentes puntos de la provincia, lo que va a descomprimir y nos va a dar un pulmón para los próximos cuatro o cinco años”. Luego aseguró que “cuando vamos teniendo una cifra de encarcelamiento en crecimiento, tenemos que construir cárceles. Pero las cárceles no se construyen en cinco meses, que es lo que llevamos de gobierno”.

También comentó que “la cárcel federal de Coronda estuvo detenida, no avanzó. Es una obra que estaba haciendo el gobierno nacional. Ahora la pusieron en marcha nuevamente, está al 92 por ciento y por lo que nos dicen, sobre fin de año se va a finalizar”. Y aclaró que “de todos modos, hay que advertir que esa cárcel tiene capacidad para 400 presos federales cuando en la provincia tenemos más de 700 presos por causas federales. No alcanza”.

“Hay un dato que está bueno", avisó Pullaro a los periodistas presentes en el evento convocado por la Provincia: "¿Saben cuánto le sale un preso por día a la provincia de Santa Fe?", preguntó. Y respondió a la vez: "Le sale 13 mil pesos por día, por lo cual este gobierno también se está haciendo cargo de ese gasto”.