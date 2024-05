Vecinos reclaman por arena en el agua corriente de barrio Echesortu

Este miércoles los vecinos de barrio Echesortu, pasaje Noruega al 3200 de la localidad de Rosario, denunciaron serios problemas con el agua corriente.

Al momento de abrir las canillas se encontraron con sedimentos de arena, una grave situación que aqueja a diez familias.

La cuadra no solamente se encontró con el problema de no poder tomar agua, si no que el día a día se les complica cada vez más. Lavar la ropa sucia es imposible porque el grosor de la arena les quema los electrodomésticos; las bombas de agua dejan de funcionar, las duchas expulsan suciedad y el agua que sale del bidet es, básicamente, para cortar metales.

Una vecina dialogó con el móvil de Cadena OH! y aseguró que "el problema arrancó con el robo de medidores allá por febrero de este año. Primero hubo un poco de arenilla, lo que me quemó una bomba purificadora de agua y la que sube el agua al tanque". El grupo de vecinos coincidió en tener todos el mismo problema.

Aunque Aguas Santafesinas se hizo presente en el lugar, el vecindario continúa disconforme. Reclamaron tener "un presupuesto en comprar agua mineral. nos tenemos que mover en trasporte para bañarnos en la casa de nuestros familiares y pagamos todos los impuestos que corresponden y nadie, ningún directivo se acercó a darnos respuestas, ni siquiera un mensaje. Vienen, te cortan el agua, limpian, se van y el problema persiste".

Escuchar también audio completo: